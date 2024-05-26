Кобахидзе рассказал о грузинской мечте

В США занялись активной подготовкой к возможному конфликту с Китаем. На признаки таких планов указали журналисты газеты The Wall Street Journal.

В материале напомнили, что в мае на небольших островах недалеко от Тайваня прошли военные учения, участие в которых приняли американские и филиппинские морские пехотинцы.

Маневры вели в труднодоступных и далеко расположенных местах, что в итоге оказалось проблемой. Если на некоторых островах были взлетно-посадочные полосы, то на других приходилось довольствоваться только небольшими вертолетными площадками.

Кроме того, в некоторых отдаленных районах дороги оказались недостаточно широкими для перемещения радарных систем и ракетных батарей.

Основной сложностью в материале назвали отсутствие у военных небольших кораблей для перемещения морской пехоты и снаряжения между островами. Планы по их производству отложили, а строительство так и не начали, подчеркнули в WSJ.

Журналисты также напомнили, что вертолеты легче заметить, а в грузоподъемности они проигрывают водным судам. А внушительный арсенал ракет и разнообразных беспилотников, которые есть у Китая, вызывает большие опасения.

В КНР недавно тоже провели учения у берегов Тайваня , которые завершились 24 мая.