14 января 2024, 10:12

КНР выразила протест Японии после поздравлений с победой на Тайване Лай Циндэ

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Китай выразил решительный протест Японии после того, как японский министр иностранных дел Еко Камикава поздравила с победой на выборах в Тайване Лая Циндэ, сообщило издание News.ru. В посольстве КНР в Японии заявили, что подобные действия стали нарушением принципа «одного Китая».

«Мы со всей серьезностью призываем Японию глубоко переосмыслить историю своего вторжения на Тайвань, соблюдать обязательства, данные по тайваньскому вопросу», - отметили в дипмиссии.

Китай выразил сильное недовольство и решительный протест. Японию призвали не создавать помех для мира и стабильности как в Тайваньском проливе, так и в отношениях между странами.

Представитель Управления по делам Тайваня отмечал, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Как бы ни менялась ситуация на острове, Тайвань останется частью Китая.

«Китайское правительство придерживается принципа „одного Китая“ и выступает против „независимости Тайваня“», - говорил он.

Позиция КНР по этому вопросу не изменится. Принцип «одного Китая» является якорем мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США тоже не поддерживают независимость Тайваня. Штаты переживают, что выборы на острове приведут к эскалации конфликта с Китаем. При этом США остаются важнейшим спонсором и поставщиком оружия для Тайваня, хотя официальных отношений у страны с островом нет.

США Япония Протесты Китай Тайвань Выборы
14 января 2024, 10:09
Северная Корея впервые в этом году запустила ракету в сторону Японского моря
РИА «Новости»
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Северокорейские военные произвели пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявило агентство Yonhap.

Запуск подтвердил объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Подробностей южнокорейские военные не сообщили.

«Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - прим. ред.) моря», - отметили в издании.

По информации агентства NHK , падение снаряда зафиксировала и береговая охрана Японии. Японская сторона предположила, что КНДР запустила ракету малой дальности. Береговая охрана предупредила корабли, что в случае обнаружения обломков снаряда судам следует связаться с властями.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поручил нарастить объемы производства пусковых мобильных установок для ракет. Северокорейский лидер посетил вместе с дочерью оборонное предприятие и ознакомился с отчетом о выполнении заводом плана на 2023 год. Ким Чен Ын обратил внимание на заслуги коллектива, который успешно выполнил поставленные задачи.

Ракеты Северная Корея Военные Южная Корея
14 января 2024, 09:43
Tesla потеряла 94 миллиарда долларов капитализации за две недели
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Компания по производству электромобилей Tesla с начала 2024 года успела потерять 94 миллиарда долларов рыночной стоимости, что стало «худшим стартом года» для ее основателя Илона Маска. Подсчеты произвело агентство Bloomberg. По его данным, это рекордный удар по капитализации компании с момента ее выхода на биржу, то есть за 14 лет.

По информации издания, такой расклад объясняется падением спроса на автомобили и усилением конкуренции со стороны Китая. Аналитик американского инвестиционного банка Cowen Джефри Осборн отметил, что по поводу Tesla беспокойство инвесторов в первую очередь вызывает стагнация роста рынка электромобилей, а в свете снижения цен на них в КНР все превращается для индустрии в «гонку на дно».

Агентство напомнило, что в 2023 году Tesla как раз удвоила капитализацию.

Ранее СМИ писали, что и принадлежащая Илону Маску социальная сеть X (бывший Twitter) подешевела более чем на 70% с момента покупки.

США Tesla Машины Илон Маск Китай Электромобили
14 января 2024, 09:12
Нетаньяху призвал закрыть границу между Газой и Египтом
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости перекрытия границы между сектором Газа и Египтом. Этот шаг даст Израилю полный контроль над доступом палестинского анклава к миру, сообщил телеканал CNN.

«Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а военная техника и другое смертоносное оружие будет продолжать поступать в этот южный проход, поэтому, конечно, нам нужно его закрыть», - сказал Нетаньяху.

Израиль не будет считать войну оконченной до тех пор, пока не закроет Филадельфийский коридор, служащий буферной зоной на границе между Египтом и сектором Газа. Но Египет уже предостерегал Израиль от военных операций на этом участке.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за требование немедленного гуманитарного прекращения огня в раздираемом войной секторе Газа. Это стало упреком США, которые неоднократно блокировали призывы, передавал CNN.

Ранее десятки тысяч американцев собрались в Вашингтоне на митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Многие участники также пришли с плакатами в поддержку Йемена.

США Израиль Египет Военные Войны
14 января 2024, 09:02
Океанолог рассказал о возможности «подзаработать» на феномене Эль-Ниньо
piqsels
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Российские бизнесмены смогут заработать на природном явлении Эль-Ниньо, если учтут последствия изменений погодных условий. Об этом РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

Он предположил, что в будущем вырастет количество опасных погодных явлений. Если предприниматели учтут увеличение числа случаев страхования, то они смогут получить больше прибыли.

«Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх», - рассказал эксперт.

По его словам, из-за Эль-Ниньо возникнут засухи в Австралии, которая является одной из крупнейших стран-экспортеров зерна. Океанолог спрогнозировал рост мировых цен на продукты питания.

«Если грамотно использовать мировой рост цен на сельхозпродукцию и не допустить роста цен внутри страны, появится возможность даже „подзаработать“ на Эль-Ниньо», - заключил Мухаметов.

По прогнозам ученых, 2024 год станет самым жарким из-за увеличения солнечной активности. Еще одной причиной повышения температуры может стать феномен Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана.

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