КНДР запустила в сторону Южной Кореи еще 300 шаров с мусором

Речь идет о почти 300 шарах с мусором - бумагой и пластиком. По данным южнокорейского Объединенного командования начальников штабов, на территории Южной Кореи приземлились около 80 из них. Остальные, вероятно, не достигли страны.

Ранее КНДР в ответ на отправку антиправительственных листовок запускала в соседнюю страну шары с навозом. Южнокорейские активисты в июне аналогичным способом попытались передать северным соседям флешки с K-pop, сериалами и различными предметами, запрещенными в условиях изолированной тоталитарной диктатуры.

После провокации с навозом власти Южной Кореи приостановили межкорейское соглашение о сокращении вооружений. Его возобновят, когда между двумя государствами восстановится взаимное доверие.