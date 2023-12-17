КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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«Северная Корея в воскресенье запустила неуказанную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, сообщили военные Южной Кореи», - говорится в публикации.

Подробностей о самой ракете, дальности, высоте и скорости ее полета нет. Агентство отметило, что запуск произошел через два дня после того, как первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хе заявил, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету в течение декабря.

Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 22 ноября. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, он, «по всей видимости, не удался», отметило агентство.

Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщило агентство Yonhap , сославшись на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.