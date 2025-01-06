КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности
Северная Корея выпустила ракету, предположительно средней дальности, из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Об этом в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи сообщили агентству Yonhap.
«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», - сказали военные.
Они анализируют дальность полета ракеты и другие детали.
Как сообщает агентство, запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году. Он произошел спустя два месяца после того, как 5 ноября 2024 года была запущена баллистическая ракета малой дальности (SRBM).
По данным Yonhap , ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров. Позже издание Kyodo отметило, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В конце октября Пхеньян запустил новую баллистическую ракету. Продолжительность ее полета составила один час и 26 минут. Южная Корея пригрозила Северной ответом на попытку ядерной атаки. В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение и объявил созыв «ключевых командиров».