КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», - сказали военные.

Они анализируют дальность полета ракеты и другие детали.

Как сообщает агентство, запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году. Он произошел спустя два месяца после того, как 5 ноября 2024 года была запущена баллистическая ракета малой дальности (SRBM).

По данным Yonhap , ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров. Позже издание Kyodo отметило, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В конце октября Пхеньян запустил новую баллистическую ракету. Продолжительность ее полета составила один час и 26 минут. Южная Корея пригрозила Северной ответом на попытку ядерной атаки. В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение и объявил созыв «ключевых командиров».