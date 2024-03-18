КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Они были запущены с примерным интервалом в 30 минут.

Японское Минобороны сообщило, что первые две ракеты пролетели около 350 километров. Максимальная высота полета составила около 50 километров.

«Япония решительно осуждает последние пуски баллистических ракет, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», - заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Он также уточнил, что после запусков к ним не поступало сообщений о повреждениях японских самолетов или судов.

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