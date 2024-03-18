18 марта 2024, 05:30

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японии.

Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Они были запущены с примерным интервалом в 30 минут.

Японское Минобороны сообщило, что первые две ракеты пролетели около 350 километров. Максимальная высота полета составила около 50 километров.

«Япония решительно осуждает последние пуски баллистических ракет, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», - заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Он также уточнил, что после запусков к ним не поступало сообщений о повреждениях японских самолетов или судов.

Ранее американское издание оценило технические характеристики нового северокорейского танка , построенного на основе элементов советского Т-62. Авторы публикации обнаружили внешнее сходство между ним и российским танком Т-14 «Армата».

Ракеты Северная Корея Южная Корея КНДР
18 марта 2024, 03:29
В Израиле обвинили Запад в утрате памяти и совести
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в утрате совести и выдвижении ложных обвинений в адрес израильской армии (ЦАХАЛ) после того, как некоторые политики предложили провести выборы в стране. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?» - вопросил он.

Израильский премьер также отметил «короткую память» мирового сообщества, которое забыло о том, что 7 октября 2023 года от погибли 1200 человек. По его словам, что «это было само массовое убийство евреев со времен холокоста».

Нетаньяху объяснил, почему представители международного сообщества призывают провести выборы в разгар войны. По его словам, они понимают, что «парализуют страну на полгода» и операция ЦАХАЛ будет прекращена.

Ранее Нетаньяху заявил, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа закончится через один или два месяца, так как израильская армия уже ликвидировала три четверти группировки палестинской группировки ХАМАС.

Израиль Запад Армия Конфликт Израиля и Палестины
18 марта 2024, 02:14
Впал в бешенство. Байдену ограничили общение с избирателями
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден разозлился на сотрудников своего предвыборного штаба за то, что те наложили на него ограничения из-за страха провала на выборах. Об этом сообщило NBC.

«Помощниками Байдена стремятся свести к минимуму вероятность казусов, 81-летний президент раздражен ограничениями», - указали в сообщении.

По данным издания NBC, Байден в бешенстве из-за сотрудников своего предвыборного штаба, которые не могут донести до избирателей информацию о его достижениях на посту главы Белого дома. Также Байдену не разрешают более свободно общаться с избирателями.

В США выборы президента пройдут 5 ноября. Демократов представляет нынешний глава государства Джо Байден, а республиканцев - Дональд Трамп. По сло вам политика, при победе его оппонента на выборах американцев ждет «кровавая баня».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
17 марта 2024, 23:12
Германии напомнили о четырех сроках Меркель в ответ на критику выборов в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Немецкие дипломаты не смогли смириться с результатами голосования на выборах президента России и начали писать критические посты в социальных сетях. Но при этом они забыли, что в собственной стране Ангела Меркель занимала пост канцлера четыре срока подряд. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ждала заявлений со стороны немецких дипломатов от «несвободных и несправедливых» выборах в России еще с февраля.

«Никого не удивили - работают строго по методичкам», - пояснила Захарова.

Представитель МИД добавила, что в отличие от Германии, в России никогда не избирали главу государства на четыре срока подряд, как это было с Ангелой Меркель.

«Незадолго до этого немцы так же выбирали Гельмута Коля. Вопросы возникали и у самих немцев, насколько такой авторитарный персонализм соответствует германскому пониманию демократии. И ничего», - отметила Захарова.

Она добавила, что и с новым канцлером Германии Олафом Шольцом такая политика не закончилась. Представитель МИД напомнила, что главой правительства он стал после того, как согласился предоставить посты министров из партий «светофорной» коалиции.

«Справедливо? В отношении политических интриганов, типа Бербок, - да, а в отношении народа - нет», - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что согласна только с единственным пунктом в заявлении МИД Германии, что в итогах голосования на выборах президента России нет ничего удивительного.

Она пояснила, что граждане объединились, чтобы дать отпор НАТО, который продолжает разжигать конфликты по всему периметру границ и собирает деньги и оружия для «стратегического поражения» России.

Центризбирком сообщил, что по итогам обработки 50% протоколов действующий президент России Владимир Путин занимает первое место на выборах главы государства с результатом 87,34%.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,11% голосов. Кандидаты от партий «Новые люди» и ЛДПР Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получили по 4,01% и 3,11% соответственно.

Германия Ангела Меркель Мария Захарова Россия Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 20:20
Запад уличили в попытке снизить явку россиян на зарубежных участках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Принимавшие участие в голосовании на выборах президента избиратели столкнулись с серьезными препятствиями, которые выстроили для них страны Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Он подчеркнул, что власти США поставили перед собой задачу не допустить большой явки на выборы проживающих там россиян. Дипломат заметил, что этому всячески содействовали релоканты с антироссийскими настроениями.

«Они стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур», - заявил Аскальдович.

Дипломат добавил, что в стороне не остались и власти Латвии, которые использовали тактику запугивания, предупредив живущих в республике россиян об уголовной ответственности за участие в голосовании.

Кроме того, в день выборов территорию вокруг посольства России оцепили, а полиция провела массовую проверку документов и даже задержала несколько человек.

«Нам приходилось противостоять всем и не допустить срыва голосования из-за рубежа. Мы с этим справились», - подчеркнул Аскальдович.

Посольство России в Латвии сообщило, что полиция устроила массовую проверку пришедших на голосование избирателей. У части из собравшихся силовики забрали документы под предлогом окончания их действия и потребовали явиться в миграционную службу для получения предписания для депортации.

США Латвия Россия Запад МИД РФ Выборы Выборы президента — 2024

Новости по теме