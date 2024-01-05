05 января 2024, 08:26

КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи

РИА «Новости»
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КНДР запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов. Власти Южной Кореи объявили эвакуацию острова Енпхендо в Желтом море, сообщило агентство «Ренхап».

По данным агентства, Сеул приказал местным жителям эвакуироваться в убежища из-за «признаков провокации» со стороны КНДР. Приказ об эвакуации отдали около 12:00 (06:00 по московскому времени).

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что северокорейские снаряды упали к северу от разграничительной линии, которую в Сеуле считают морской границей.

Агентство Associated Press сообщило, что это были учебные артиллерийские пуски КНДР.

Эвакуацию острова Енпхендо объяснили ответными учениями.

В 2010 году КНДР обстреляла остров Ёнпхёндо, выпустив 170 артснарядов. Тогда погибли четыре человека.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным уничтожить США и Южную Корею , если они проявят агрессию.

Южная Корея КНДР
05 января 2024, 09:45
Два поезда столкнулись в Индонезии, есть погибшие
Global Look Press
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Три человека погибли и по меньшей мере 28 получили ранения в результате столкновения двух поездов с последующим сходом вагонов с рельсов на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство CNA со ссылкой на местные власти.

Крушение произошло около 06:00 утра (02:00 по московскому времени) возле Чикаленгка. По словам представителя железнодорожного оператора PT KAI, одним из погибших оказался стюард. Личности других жертв устанавливают.

В момент ЧП в одном из поездов находились 287 пассажиров, в другом - 191. Всех людей эвакуировали, а пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Индии при столкновении двух поездов с рельсов сошли три вагона, погибли 10 человек. В Пакистане в результате аварии на железной дороге и схода 10 вагонов погибли 30 человек.

Индонезия Поезда
05 января 2024, 08:22
Жителей острова Енпхендо начали эвакуировать из-за угрозы обстрела со стороны КНДР
РИА «Новости»
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Власти Южной Кореи начали эвакуировать жителей острова Енпхендо в Желтом море из-за вероятности провокации со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, местная администрация объявила об эвакуации жителей после запроса со стороны военного руководства страны.

«Мы получили сообщения о военных о возможности провокации с северокорейской стороны, в связи с чем приняли решение об эвакуации», - сказал представитель руководства острова.

Согласно открытым источникам, население острова составляет порядка 2,1 тысячи человек. Из сообщения администрации следует, что на этих территориях вероятны боевые действия.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна быть готова к умиротворению Южной Кореи в случае необходимости. По его словам, к росту эскалации способен привести даже самый незначительный повод.

Военные Южная Корея КНДР Эвакуации
05 января 2024, 05:53
США начали подготовку к расширению войны в Газе
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможные сценарии участия страны в ближневосточном конфликте. Власти готовы к вероятному расширению военных действий в секторе Газа, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт», - написали авторы статьи.

Источники издания рассказали об обсуждении властями ответных ударов по йеменским хуситам, которые атакуют суда в Красном море. То же касается Сирии и Ирака, в которых действуют проиранские группы. США беспокоит Иран, так как власти страны никак не снижают активность своих «прокси» групп на Ближнем Востоке.

Такая ситуация рискует затянуть Байдена в ближневосточную ситуацию накануне выборов, хотя его внимание требуют многочисленные проблемы США, подытожили журналисты.

Разговоры о нанесении удара по Ирану уже были. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал США поднять ставки и ударить по объектам в этой стране.

США Израиль Войны Иран Ближний Восток Палестина
05 января 2024, 03:54
Пропалестинские активисты облили красной краской машину Блинкена
РИА «Новости»
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Пропалестинские активисты облили служебный автомобиль государственного секретаря США Энтони Блинкена красной красящей жидкостью. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Активисты собрались возле дома госсекретаря в Маклине. Они выкрикивали протестные лозунги и называли Блинкена «военным преступником», призывали США прекратить геноцид в секторе Газа.

В завершение акции протестующие разлили краску на подъездную дорожку, когда чиновник уезжал на работу. Часть жидкости попала и на внедорожник Блинкена.

Ранее палестинский Минздрав озвучил данные о количестве погибших в секторе Газа. Число жертв из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев.

Недавно президент США Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, потребовав возобновления перевода в Палестинскую национальную администрацию средств, которые перестали поступать после начала конфликта с радиальной группировкой ХАМАС. В СМИ отметили, что это признак растущего напряжения между президентом США и премьером Израила.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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