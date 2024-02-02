КНДР устроила четвертые с начала года ракетные пуски

Ракетные пуски зафиксировали около 11:00 (05:00 по московскому времени). Военные КНДР открыли огонь с западного побережья в сторону Желтого моря. Количество снарядов в Южной Корее не уточнили.

«Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», - объявил Объединенный комитет начальников штабов.

Пуск 2 февраля стал четвертым с начала 2024 года. Северокорейские военные направили еще несколько ракет в сторону Желтого моря , испытали подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» и стратегические крылатые ракеты «Пульхвасар-3-31». Политтехнолог Дмитрий Солонников исключил обострение конфликта до прямого вооруженного столкновения.