КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

«Воздушные шары Севера могут отправиться в провинцию Кенги, которая окружает Сеул», - сообщили журналистам южнокорейские военные.

Они призвали людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции, а также остерегаться упавших предметов.

КНДР запускала шары с мусором в течение пяти дней подряд, начиная с 4 сентября. Потом Пхеньян снова попытался запустить их в ночь на 12 сентября, но безуспешно. В тот раз шары не пересекли границу.

До этого Сеул обвинил Пхеньян в запуске шаров с мусором в конце июня. В первых числах того же месяца КНДР отправила воздушные шары еще и с экскрементами , объяснив это «ответными действиями» на разосланные активистами Юга антиправительственные листовки.

В начале лета заместитель завотделом ЦК Трудовой северокорейской партии Ким Е Чжон, сестра главы КНДР Ким Чен Ына заявила, что запущенное Сеулом пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей может привести «к очень опасной ситуации» и дальнейшей конфронтации.