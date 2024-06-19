19 июня 2024, 10:32

КНДР решила укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Отношения России и Северной Кореи вышли на принципиально новый уровень и вступили в период расцвета. Такую оценку диалогу стран дал лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили «Известия».

«Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета», - указал он.

По его мнению, состояние межгосударственных связей сейчас невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века. Ким Чен Ын выразил уверенность, что дружба стран будет только укрепляться, а сегодняшняя его встреча с Путиным стала историческим моментом.

«Мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», - подчеркнул Ким Чен Ын.

Отдельно политик заявил, что правительство КНДР полностью поддерживает Россию в проведении специальной военной операции.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 09:14
Володин призвал запрещать усыновлять детей из РФ в странах, где разрешена смена пола
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Необходимо принять решение о запрете гражданам стран, где смена пола разрешена, усыновлять детей из России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что политика стран Запада в отношении детей идет по трагическому пути. В Австралии предложили разрешить ребятам с трех лет самостоятельно выбирать половую принадлежность.

В 10 странах вообще отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Еще в восьми странах Европы установили минимальный возраст для несовершеннолетних. В Соединенных Штатах проводят гормональную терапию детям с шести лет. При этом операции доступны уже с 12 лет. «В России запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола. А лица, сделавшие такую операцию за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями», - указал Володин. Более 10 лет существует запрет на усыновление детей для американцев. Но такую возможность имеют жители других стран, в которых разрешена смена пола. Володин подчеркнул, что российские дети из-за этого могут оказаться в беде. Он призвал запретить гражданам тех стран, в которых разрешена смена пола , усыновлять ребят из РФ.

Дети Госдума РФ Запреты Отношения Россия
19 июня 2024, 09:13
«Надеюсь, следующая пройдет в Москве». Путин — о новой встрече с Ким Чен Ыном
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что его новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет в Москве. Об этом он заявил в начале переговоров в Пхеньяне, сообщило РИА «Новости».

«Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», - сказал он.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились почти полтора часа. После этого, как ожидается, лидеры двух стран должны пообщаться уже с глазу на глаз.

Ким Чен Ын в начале встречи указал на роль России в поддержании стратегического баланса в мире, а также заявил о полной поддержке проведения специальной военной операции.

Путин выразил благодарность за поддержку Северной Кореей политического курса РФ, а также отметил большой шаг вперед в развитии межгосударственных связей двух стран.

Отдельно он отметил, что сейчас подготовлен новый фундаментальный документ , который ляжет в основу отношений государств на долгие годы вперед.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 08:51
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились полтора часа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Почти полтора часа длились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына в расширенном составе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Открывая встречу, Ким Чен Ын заявил о полной поддержке проведения Россией СВО , а также отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире.

«Правительство КНДР <…> выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине», - подчеркнул он.

Президент России отметил, что Северная Корея выражала последовательную поддержку политике России, в том числе на украинском направлении. Отдельно он отметил, что в основу отношений РФ и КНДР на долгие годы вперед ляжет новый фундаментальный документ.

После вступительных заявлений встреча продолжилась в закрытом формате. Завершив переговоры в широком формате, Путин и Ким Чен Ын, как ожидается, пообщаются с глазу на глаз.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 08:34
Загорелся крупнейший в Чаде склад боеприпасов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На крупнейшем в Чаде складе боеприпасов вечером 18 июня произошло возгорание, которое привело к детонации. Об этом сообщило французское агентство Agence France-Presse.

Склад в городе Нджамена в районе Гуджи называли «пороховым погребом». На нем хранили боеприпасы всех калибров и тяжелые вооружения. Высокопоставленный военный чиновник сообщил агентству, что произошел крупный пожар, а вслед за ним взрывы. Детонация боеприпасов, по словам журналистов, продолжалась около двух часов и чувствовалась на расстоянии до семи километров.

«Мир душам жертв, искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления раненым. <…> Начнется расследование для установления причин», - заявил в соцсетях президент Махамат Идрисс Деби Итно.

Склад находился рядом с важными гарнизонами и штабами армии, международным аэропортом и военной базой, на которой размещались подразделения французских вооруженных сил. Источник агентства заявил, что военные из Франции не пострадали.

У берегов Йемена в Красном море затонуло торговое судно , которое атаковали хуситы. Экипаж успел эвакуироваться.

Африка Пожары Взрывы Оружие

Новости по теме