02 апреля 2024, 04:19

КНДР провела испытание баллистической ракеты

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Пуск ракеты подтвердили южнокорейские и японские военные. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил о проведении анализа дальности полета ракеты. По последним данным, она пролетела около 650 километров при максимальной высоте полета в 100 километров.

Северная Корея 18 марта запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японии. Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Они были запущены с примерным интервалом в 30 минут.

Японское Минобороны сообщило, что первые две ракеты пролетели около 350 километров. Максимальная высота полета составила около 50 километров.

Ракеты Военные Япония Южная Корея КНДР
02 апреля 2024, 04:26
«Рай для дикарей». Россиянка поделилась впечатлениями от отдыха в Болгарии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Россиянка, посетившая Болгарию, описала поездку словами «рай для дикарей и неформалов». Ее слова передало издание Lenta.ru.

Девушка отметила, что туристические места Болгарии, а также все, что называют Золотые Пески, - «ужасны».

«Лучше съездить на побережье в Созополь, там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», - заявила женщина.

Туристка также прошлась по болгарскому селу Синеморец, расположенному недалеко от Турции. По ее словам, в регионе очень много отелей, которые «все портят», однако если поселиться в месте со стороны заповедника, можно насладиться видом пляжей и реки.

Женщине понравился болгарский город Ахтопол. Она обратила внимание, что он похож на Крым. При этом хорошо отдыхают там местные жители, которые знают болгарский и равнодушны к пятизвездочным отелям.

Ранее российские туристы после отдыха в Шри-Ланке заявили об ощущении, будто побывали в Анапе. По их словам, там не было стильных людей с красивыми телами, на пляжах сидели простые семьи.

Отдых Туризм Болгария Отели Женщины
02 апреля 2024, 01:44
У США потребовали выйти из НАТО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США следует покинуть Североатлантический альянс. Об этом заявил член американской палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси в соцсети X.

«Гавайи не подпадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения - прим. ред.) остальные 49 штатов», - сказал Масси.

Ранее стало известно, что американский штат Гавайи, где находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Из этого следует, что в случае нападения на Гавайи эту статью не задействуют.

Как отмечал глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, причина такой ситуации кроется в том, что Гавайи не считаются частью Северной Америки, потому что остров находится в Тихом океане.

США НАТО
02 апреля 2024, 00:46
Граждан Таджикистана и Киргизии задержали в Турции из-за подготовки теракта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Об этом сообщило издание Hürriyet.

Правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Об этом сообщило издание Hürriyet.

Как заявили полицейские, подозреваемые намеревались устроить теракт в Турции. Ими оказались гражданин Таджикистана 37-летний Фазылджон А. и гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. Женщину уже отправили на родину.

Во время обысков у них нашли автомобильную рацию, форму жандармерии, полицейский жилет, а также электронные материалы и инструкции. Теракт был на подготовительной стадии.

Правоохранители выяснили, что Фазылджон является членом ИГИЛ*, его знают среди террористов «Абу Исмаил». По предварительным данным, мужчина может быть организатором и координатором запланированного теракта.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Уроженцу Таджикистана Якубджони Юсуфзоду избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Турция Киргизия Суд Таджикистан
02 апреля 2024, 00:38
Охранники стали круглосуточно сторожить свалку в Уэльсе из-за выброшенных туда миллиардов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Уэльса во время уборки случайно выкинула диск своего парня, на котором хранились восемь тысяч биткоинов стоимостью более чем 51 миллиард рублей. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Происшествие случилось в 2023 году. Молодой человек виновницы очень долго пытался отыскать свой диск после уборки. Мужчина копал в разных местах и отслеживал путь движения биткоинов.

Выяснилось, что ценная вещь оказалась на свалке в Ньюпорте. Однако поехать туда и найти диск владелец не может. Когда до местных властей дошла информация о случившемся, вокруг помойки установили забор и приставили охранников. Все работники свалки тоже узнали о сокровище под грудой мусора, поэтому не теряют времени и ищут миллиарды.

Как отметили в местной администрации, бывший хозяин больше не является владельцем диска, поэтому не может рыться на муниципальной собственности.

Ранее картины XVII века нашли на помойке в Германии. По предварительным данным, это были оригиналы голландского и итальянского художников.

Свалки Деньги Мусор

Новости по теме