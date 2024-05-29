КНДР отправила около 150 воздушных шаров с навозом в Южную Корею

Вечером во вторник, 28 мая, военные Южной Кореи зафиксировали пересечения границ некими объектами. В разных уголках страны упали воздушные шары. Внутри них оказался навоз, батарейки и другие отходы.

«Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Такое событие стало, предположительно, ответной мерой КНДР на распространение антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. Как уточнил ТАСС , об этом предупреждал замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль. Он заявил, что макулатуру и мусор разбросают в приграничных районах соседней страны. Министр уточнил, что люди на себе испытают, насколько трудно убирать отходы.

Несколько дней назад КНДР пыталась запустить второй разведывательный спутник. Однако старт объекта оказался неудачным. Жителей Окинавы призвали спрятаться из-за запуска ракеты.