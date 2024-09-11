Кнайсль назвала главные лидерские качества Путина

Бывший дипломат подчеркнула, что Путин, благодаря своим качествам сильно изменил Россию в лучшую сторону. Поэтому она испытывает к нему искреннее уважение.

«Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», - заявила Кнайсль.

В ходе своего выступления бывший министр иностранных дел Австрии подчеркнула, что количество свобод в России и арабских странах сейчас намного больше, чем в странах Запада.

По ее словам, Европа прошлых лет умерла и потеряла статус места, где руководит право.

Кнайсль подчеркнула, что сильнейшие политики прошлого, к которым она отнесла Маргарет Тэтчер Шарля де Голля и Сильвио Берлускони в современных условиях Евросоюза не смогли бы выжить.