Ключевой союзник решил отказаться от США — СМИ
Саудовская Аравия, развивая отношения с Россией и Китаем, снижает зависимость от США. Но полностью Эр-Рияд от Вашингтона не отказывается. Более того, он требует новых «пактов о взаимопомощи». Об этом написал журналист Le Monde Жан-Мишель Беза.
Он отметил, что Саудовская Аравия при поддержки России восстановила контроль над рынком нефти.
Журналист также отметил, что после начала СВО ОПЕК не только не распалась, но и взяла под контроль оставленный американскими производителями сланцевой нефти рынок. Также Саудовская Аравия и Россия сократили добычу для сохранения высокой цены на нефть. Как уверен Беза, «нет никаких сомнений» в том, что если цены снова упадут, то Эр-Рияд вновь сократит добычу.
«Никакое давление со стороны США не заставило саудовского принца сдать свои позиции по нефтяному вопросу», - написал журналист.
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