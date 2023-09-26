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Он отметил, что Саудовская Аравия при поддержки России восстановила контроль над рынком нефти.

Журналист также отметил, что после начала СВО ОПЕК не только не распалась, но и взяла под контроль оставленный американскими производителями сланцевой нефти рынок. Также Саудовская Аравия и Россия сократили добычу для сохранения высокой цены на нефть. Как уверен Беза, «нет никаких сомнений» в том, что если цены снова упадут, то Эр-Рияд вновь сократит добычу.

«Никакое давление со стороны США не заставило саудовского принца сдать свои позиции по нефтяному вопросу», - написал журналист.

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