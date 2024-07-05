Клопы атаковали крупнейший в Марселе музей

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Сотрудники музея увидели клопов в прошлое воскресенье, 30 июня. Администрацию сразу попросили закрыть учреждение для посещения. Санитарную проверку провели только в четверг. За это время многие сотрудники пожаловались на укусы.

По данным телеканала, клопов обнаружили в четырех залах и нескольких офисах. На своем сайте Mucem сообщил, что ряд экспозиций закрыли.

«Некоторые наши выставочные площади будут временно недоступны по санитарным причинам», - отметили в сообщении.

В 2023 году во Франции развернулась массовая борьба с постельными клопами. На фоне этого жители Бельгии стали чаще проводить санитарную обработку жилья от насекомых.

Один из самых популярных музеев Марселя - Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem) - закрыл часть экспозиции из-за нашествия клопов. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.