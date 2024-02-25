«Клочок земли захватить». Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции
Белорусская оппозиция намерена захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко. Его процитировало РИА «Новости».
По словам главы государства, речь идет о Кобринском районе и городе Малорите.
«Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», - отметил Лукашенко.
Днем 25 февраля стало известно, что белорусский лидер собирается участвовать в выборах президента в 2025 году. Лукашенко объяснил, что чем больше Запад будет «напрягать» общество, тем быстрее он пойдет на выборы.
Президент Белоруссии рассказал и о единстве с Россией. По его словам, два государства совместными усилиями смогут противостоять любому противнику. В нынешнем мире понимают только силу, заключил Лукашенко.