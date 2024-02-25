«Клочок земли захватить». Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции

В Белоруссии абсолютно спокойно реагируют на заявления армянской стороны о заморозке участия в ОДКБ, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова привело БелТА.

Лидер страны уточнил, что от Армении не поступало соответствующих официальных уведомлений. Он добавил, что организация в любом случае не рухнет в случае приостановки членства армянской стороны. Лукашенко посоветовал Армении не торопиться и не делать резких движений.

«Выйти просто, а вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать что-то», - подчеркнул президент.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 23 февраля заявил, что стороны не выполнили пункты Договора о коллективной безопасности в отношении республики. Поэтому власти заморозили участие в ОДКБ.

Секретариат организации также сообщал, что от Армении не поступало заявлений о приостановке членства. МИД России выразил надежду на то, что руководство Армении обсудит все беспокоящие его вопросы в спокойном и доверительном диалоге.