Клинтон угрожал СМИ за публикации о своем друге

Global Look Press

Заявление о поведении бывшего президента США содержится в электронном письме инициатора судебного разбирательства Вирджинии Джуффре, датированном 30 мая 2011 года.

В своем послании она рассуждала на тему, стоит ли ей поговорить с главным редактором журнала о публикации истории, связанной с британским принцем Эндрю, входившим в близкий круг покойного Эпштейна.

«Когда я проводила кое-какие исследования в VF, меня действительно беспокоило, что они могли написать обо мне, учитывая, что Б. Клинтон пришел в VF и велел им не писать статьи о сексуальной торговле его хорошего друга Дж. Э.», - указано в тексте письма.

Автор подписала свое послание псевдонимом Дженна, который использовала в то время.

Американское издание The Business Insider обратилось к пресс-секретарю бывшего президента США Анхель Уренье за комментарием. В ответ журналисты получили часть комментария занимавшей пост главного редактора журнала The Vanity Fair Грейдон Картер газете The Telegraph.

«Этого никогда не было», - заявила экс-глава журнала.

Разрешение на публикацию материалов судебного дела против Джеффри Эпштейна в минувшую среду, 3 мая, дал Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. В списках фигурантов, связанных с обвиняемым в эксплуатации девочек-подростков, кроме Билла Клинтона, оказались еще один бывший президент США Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

По словам свидетелей, знаменитостей видели в резиденциях и домах Эпштейна, но ничего предосудительного за ними не замечали. Под псевдонимом Джей Доу скрываются еще 187 фигурантов дела.