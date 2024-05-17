Клиентов в России стали отключать от облачных продуктов Microsoft
Корпорация Microsoft начала приостанавливать подписки корпоративных клиентов в России на облачные продукты Power BI, Visio, Project. Об этом сообщила пресс-служба компании Softline (ПАО «Софтлайн»).
«Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. <…> Начались веерные остановки подписок в CSP (криптопровайдер, обеспечивающий конфиденциальность данных при передаче в Сети интернет - прим. ред.)», - отметили в сообщении.
Ежедневно стали отключать по 5–10 заказчиков.
Ранее появилась информация, что россияне вновь могут загружать и устанавливать обновления Windows и Office без помощи сервисов VPN. Microsoft открыла доступ к программному обеспечению и отказалась от планов блокировки облачных программных продуктов для корпоративных пользователей.