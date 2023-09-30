Кличко отказался умирать за Украину

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«Не готов погибать за страну. Но я готов жить за нее. Это гораздо сложнее, чем умереть», - заявил он.

Кличко выразил мнение, что большинство украинцев готовы идти в зону боевых действий в добровольном порядке.

«В этом их отличие от россиян. Украинцы совсем другие. Большая часть людей на фронте не мобилизованы», - отметил бывший чемпион мира.

Владимир Кличко был чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF. Также он выигрывал Олимпийские игры в 1996 году. Владимир является родным братом Виталия Кличко, который в настоящее время занимает пост мэра Киева.

Ранее СМИ сообщили о «драконовских» мерах на Украине, позволяющих призывать всех граждан в ряды ВСУ в рамках мобилизации.