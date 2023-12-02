Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме

Градоначальник отметил, что на Украине не осталось независимых институтов власти, кроме местного самоуправления, но и на него оказывают давление.

«Кличко считает, что Украина находится на пути к авторитаризму», - подчеркнули журналисты.

В качестве доказательства Кличко привел решения судов, по которым отстранили от должностей ряд украинских мэров. Столичный глава добавил, что в офисе Зеленского видят в них атавизмы - препятствия к централизации власти.

Зеленский в интервью иностранному изданию заявил, что отказ от выборов в стране обусловлен волей народа. Большинство украинцев выступило против проведения выборов президента в сложившихся условиях, они посчитали их опасными и бессмысленными, заявил президент.