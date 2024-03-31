Кличко назвал Киев целью для России

Отсутствие заказов со стороны правительства Германии вынудило оборонный концерн MBDA приостановить производство дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как сообщил журнал Der Spiegel, с таким заявлением выступил глава компании Томас Готшильд.

Отсутствие заказов со стороны правительства Германии вынудило оборонный концерн MBDA приостановить производство дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как сообщил журнал Der Spiegel , с таким заявлением выступил глава компании Томас Готшильд.

Серьезный вызов Без распоряжения кабмина концерн не имеет права даже на выпуск крылатых ракет для хранения на складах, пояснил Готшильд. Также предприниматель подчеркнул, что рассчитывает на оперативное решение правительства.

«Оборонная промышленность нуждается в базовой производственной нагрузке. Это необходимо, чтобы сохранять цепочки поставок, поддерживать готовность оборудования и компетенции персонала», - указал он.

Бизнесмен добавил, что приостановка выпуска ракет Taurus станет серьезным вызовом не только для компаний, но и для поставщиков, которые найдут других покупателей на свою продукцию. Поэтому, когда в вооружении снова появится необходимость, его выпуск задержится из-за дефицита необходимых деталей.

«Для нашей отрасли приостановка производства - это серьезный случай, который приведет к большим последствиям», - констатировал глава MDBA.

О передаче ракет ВСУ Пока компания займется выпуском тысячи ракет для системы противоракетной обороны Patriot вместе с американским партнером Raytheon, заметил Готшильд. Заказ производитель получил от нескольких государств.

На вопрос о возможной передаче ракет Taurus Украине бизнесмен ответил, что это исключительно политическое решение. Он подтвердил, что вооружение поражает цели на расстоянии более 500 километров, ВСУ, по его словам, такие снаряды могли бы пригодиться. Но окончательное решение о передаче остается за правительством Германии, указал бизнесмен.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отказывал Украине в поставках крылатых ракет Taurus. В очередной раз он подтвердил свое решение на этой неделе, объяснив, что передача ВСУ дальнобойного оружия приведет к конфликту России и НАТО.

Политик добавил, что Германия и без этого остается лидером по объемам поставок вооружений для украинской армии.