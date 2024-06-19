19 июня 2024, 17:26

Китаю не надо ставить ультиматумы. Почему претензии НАТО к КНР ни к чему не приведут

Global Look Press
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Провал швейцарской конференции по Украине заставляет Запад переходить к информационному нападению на страны, которые не поддерживают его позицию и не готовы рушить свои отношения с Россией. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог Петр Колчин.

«Конечно, в первую очередь речь идет о Китае как крупнейшей экономике мира и важном экономическом партнере России. С учетом этих факторов КНР становится основной целью этих нападок. И НАТО пытается навязать Китаю выбор - или Запад, или Россия», - указал эксперт.

Подобная агрессивная политика вызывает раздражение в Пекине, подчеркнул он. Более того, это заставляет Китай все осторожнее относиться как к политическому, так и к экономическому сотрудничеству с США и их сателлитами.

«И в сложившейся ситуации КНР выгоднее работать с Россией. Во многом это вопрос престижа, авторитета, вопрос тех генеральных линий внешней политики, которые Пекин выстраивает на протяжении последних лет», - добавил Колчин.

В НАТО при этом сильны опасения, что Китай может активно помогать России в украинском конфликте, подчеркнул эксперт. На фоне этого западные страны уже сейчас вводят санкции , пока точечные, против тех акторов, которые могли бы как-либо помогать РФ.

Вместе с тем важно понимать, что какие-то глобальные экономические ограничения со стороны Европы против Китая будут иметь фатальные последствия для нее самой, предупредил Колчин.

«КНР одна из ведущих фигур на международной политической доске. Поэтому в складывающейся конфигурации скоро уже не Европа будет ставить ультиматумы, а Китай диктовать свою волю ей», - заключил он.

О том, что Китай не может поддерживать нормальные отношения одновременно и со странами Европы, и с Россией, ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я полностью согласен с тем, что у Китая не может быть и того, и другого одновременно» - указал он.

По его мнению, КНР не может продолжать поддерживать нормальные торговые отношения со странами Европы и в то же время оказывать помощь России.

США Россия Запад НАТО Китай
19 июня 2024, 17:17
Предков-нацистов нашли в родословной вице-канцлера Германии
Global Look Press
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Ставший главным противником правопопулистских партий Германии вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек имел примечательных родственников. Его дед Курт Гранцов занимал пост оберштурмфюрера в немецкой армии во время Третьего рейха, а прадед Вальтер Гранцов входил в список руководства СС и попал под трибунал как военный преступник. Об этом сообщил журнал Die Bunte.

Журналисты напомнили, что в одном из своих выступлений Хабек заявил, что свобода и демократия во всем мире оказалась под сильнейшим давлением из-за позиций правых радикалов и популистов. Он не исключил, что в такой ситуации Германия может вернуться к худшему периоду своей истории, когда власть окажется в руках нацистов.

Авторы подчеркнули, что предки политика даже представить себе не могли, что их потомок станет выступать против их идей. Сильнее всего удивился бы прадед, который тесно дружил с Йозефом Геббельсом и мечтал, что его потомки возьмут на себя руководство в Тысячелетнем рейхе.

Хабек не единственный европейский политик, у которого в роду были высокопоставленные нацисты. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок также носил офицерское звание в вермахте и даже получил гитлеровский крест «За военные заслуги».

Германия Вторая мировая война История
19 июня 2024, 16:33
Суд ЕС отклонил иск Ротенберга о снятии санкций через полтора года рассмотрения
Global Look Press
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Российский миллиардер Игорь Ротенберг не смог добиться снятия введенных против него европейских санкций через судебное разбирательство. Поданный в ноябре 2022 года иск Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил и обязал истца оплатить все расходы по рассмотрению дела. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.

В своем заявлении россиянин указал на ошибку в обоснованиях включения его в санкционные списки, а также нарушение права на защиту в суде. Однако при рассмотрении дела судья не увидел нарушений постановления и оставил все санкционные протоколы против Ротенберга в силе.

Евросоюз включил Игоря Ротенберга в санкционный список в сентябре 2022 года. Предприниматель также находится под рестрикциями США и Великобритании.

Единственным российским бизнесменом, кто избавился от европейских санкций через суд, стал бывший генеральный директор маркетплейса Ozon Александр Шульгин. Он доказал, что не попадает под определение «ведущего бизнесмена», а значит, рестрикции Евросоюза на него не распространяются.

Частичного успеха добились предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман. Через суд они сняли с себя санкции, действовавшими с февраля 2022 по март 2023 года, но остались под ограничениями, по которым идет отдельное судебное разбирательство.

Суд Санкции Россия Евросоюз Бизнес
19 июня 2024, 13:48
«Условий для работы не осталось». Слуцкий заявил, что Россия выйдет из ПА ОБСЕ
РИА «Новости»
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Россия будет выходить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, условий для дальнейшей работы в этой структуре не осталось, сообщило РИА «Новости».

«Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», - уточнил он.

Однако, пояснил Слуцкой, именно в рамках ее парламентской составляющей условий для дальнейшей работы российской делегации больше нет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента вместе с Госдумой подготовит решение о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ и замораживании выплат этой организации.

ОБСЕ Россия
19 июня 2024, 13:46
Песков рассказал, на что направлено сотрудничество РФ и КНДР
РИА «Новости»
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Отношения России и КНДР не направлены против других стран. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что новый договор между странами является рамочным. Документ демонстрирует политическую волю России и Северной Кореи.

«Задает тон двусторонним отношениям и, наверное, является такой очень концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних связей», - подчеркнул Песков.

Также он отреагировал на распространяемые в западных СМИ слухи, что новый виток в отношениях России и КНДР якобы является шагом к созданию коалиции против Запада. Песков отметил, что РФ выстраивает отношения с другими странами не против кого-то, а на благо своих интересов. Поэтому российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, резюмировал он.

Президент Владимир Путин назвал подписанный с КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным. По его словам, новое соглашение позволит поднять взаимодействие стран на новый уровень.

Северная Корея Дмитрий Песков Международные отношения Россия КНДР Запад

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