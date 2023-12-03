03 декабря 2023, 21:21

Китайского блогера осудили в Одессе за съемку работы ПВО

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Блогера из Китая Ван Цзысяня осудили в Одессе за съемку работы систем противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Приморский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок в один год.

Цзысянь несколько раз снимал работу ПВО из окна своей квартиры и публиковал видео на YouTube. Он указывал подробности о времени и месте видеосъемки, поражении цели, последствиях и характеристиках звуков.

В суде сообщили, что все ролики позволяют идентифицировать местоположение огневых групп Вооруженных сил Украины, а также вид и количество используемой техники. Обвиняемый признал свою вину и перевел на нужды ВСУ 150 тысяч гривен (370 тысяч рублей).

Россиян ранее призвали не выкладывать в Сеть фотографии и видео, на которых запечатлены системы противовоздушной обороны. Противник может использовать материал, который находится в открытом доступе.

Суд Блогеры Украина Китай ПВО
03 декабря 2023, 21:45
Мужчина в Самаре избил женщину с ребенком после просьбы не курить в подъезде
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Правоохранители задержали в Самарской области мужчину, напавшего на женщину с ребенком из-за просьбы не курить в подъезде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Ранее в соцсетях появился ролик из жилого дома в Самаре. На нем видно, как мужчина лежал на диване и курил. Это увидела зашедшая в подъезд женщина с маленьким ребенком. Она сделала замечание курильщику и попросила выйти с сигаретой на улицу. Сначала парень сделал вид, что послушался ее, но когда жительница зашла в лифт, то злоумышленник последовал за ней.

На втором видео - из лифта - разъяренный курильщик наносит удары женщине по лицу. Ребенок рядом с ней начал громко плакать, а потерпевшая звать на помощь. В итоге ей удалось вырваться от нападавшего и обратиться в правоохранительные органы.

«На место была вызвана полиция, мужчина задержан», - заявили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в нападении на жителя Ленинградской области. По неуточненным данным, потерпевшего избили резиновой дубинкой и распылили ему в лицо газовый баллончик.

Дети Полиция
03 декабря 2023, 20:30
Американский эсминец атаковали выпущенные йеменскими хуситами ракеты и беспилотники
РИА «Новости»
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Эсминец ВМС США Carney атаковали при помощи БПЛА и ракет, выпущенных йеменским шиитским движением. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море», - заявил телеканал.

Ранее хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Местные СМИ отметили, что атаку отбили военные корабли США и Израиля. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля».

Американский эсминец ВМС USS Mason подвергся атаке пиратов 27 ноября. Эсминец прибыл в Аравийское море на помощь захваченному танкеру Central Park, его атаковали с территории Йемена. Снаряды упали в Аденском заливе и не нанесли вред кораблю.

США Корабли
03 декабря 2023, 20:25
США поддержали план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС
РИА «Новости»
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Израиль намерен ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, а в США такой подход считают полезным. Об этом сообщил телекомпании NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Конечно, нужно ликвидировать и источники их финансирования, и мы ввели санкции в отношении самого ХАМАС», - заявил он.

Если руководство палестинского движения будет уничтожено, то ХАМАС будет сложнее проводить свои операции. Джон Кирби подчеркнул, что сложно уничтожить саму идеологию.

Кирби также говорил том, что ничего не знал про план ХАМАС напасть на Израиль. При этом некоторые издания сообщали, что израильские официальные лица получили данные ХАМАС о теракте 7 октября еще за год до того, как он произошел. Документ якобы распространили среди израильских военных и представителей разведки.

Ранее армия Израиля заявила, что проведет операцию высокой интенсивности в Газе. Израильские военные до этого проводили рейды в городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан.

США Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 20:01
Мятежники-хуситы атаковали британское торговое судно
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Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» напали на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Корабль шел под британским флагом, сообщил телеканал Al Hadath.

«Хуситы напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе», - передали журналисты.

Издание также сообщило, что американский военный корабль и несколько коммерческих судов атаковали в Красном море. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля» возле Баб-эль-Мандаба.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о возможном взрыве у Баб-эль-Мандебского пролива. В районе слияния Красного моря и Аденского залива заметили дроны.

Великобритания Израиль Корабли

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