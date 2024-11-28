Китайское судно заподозрили в умышленном повреждении кабелей в Балтике

По версии представителей альянса, экипаж сухогруза продолжил движение, несмотря на сброшенный якорь и существенное замедление хода корабля. В результате он оборвал кабель между Швецией и Литвой. По информации издания, судно также отключило в этот момент транспондер, который передавал данные о местоположении.

По версии следствия, корабль на этом не остановился и через шесть часов с помощью якоря перерезал еще один кабель - между Германией и Финляндией. Знакомые с расследованием источники газеты добавили, что осмотр якоря и корпуса подтвердил версию о намеренном разрыве коммуникаций.

Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель сравнил повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтике с подрывом газопроводов «Северный поток». Он подчеркнул, что ЧП подстроили намеренно.