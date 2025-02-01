01 февраля 2025, 18:56

Китайский зоопарк перекрасил чау-чау в тигров ради рекламы и попал под проверку

Global Look Press
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Надзорные службы Китая устроили проверку зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom в городе Тайджоу после того, как в TikTok завирусилось видео с перекрашенными в тигров собак чау-чау. Об этом сообщила газета «Жэньминь Жибао».

Посмотревшие видео пользователи заподозрили сотрудников зоопарка в жестоком обращении с питомцами и подчеркнули, что им непонятно, для чего понадобилось выдавать собак за тигров.

Прибывшим специалистам надзорных служб сотрудники зверинца объяснили, что хотели привлечь внимание к зоопарку, поэтому выбрали такой необычный способ рекламы.

Они добавили, что для окраски собак использовали специальные растительные красители, купленные в зоомагазине. За состоянием животных следили штатные ветеринары.

Журналисты напомнили, что это не первый подобный скандал с перекраской животных. В августе прошлого года другой зверинец перекрасил чау-чау в панд для привлечения посетителей. Инициативу раскритиковали туристы и местные жители.

Эксперт по экологической безопасности и кандидат технических наук Роман Потоловский, комментируя 360.ru рост популярности красок для собак и кошек среди россиян, отмечал, что подобные пигменты несут серьезную опасность.

Он пояснил, что краска может оставить ожоги или попасть в организм животных, потому что они себя вылизывают, а также выдирают сбившуюся шерсть. В лучшем случае это закончится диареей, но есть риск возникновения серьезной интоксикации.

Собаки Животные Зоопарки Китай
01 февраля 2025, 19:12
Мальчик взорвал канализацию в Китае, бросив в люк петарду
Global Look Press
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На юго-западе Китая ребенок устроил взрыв канализации, бросив в люк подожженную петарду. Об этом сообщила газета The Paper.

Мощный взрыв метана произошел на одной из автомобильных парковок в провинции Сычуань. Мальчик хотел поэкспериментировать с пиротехническим изделием, поджег его и бросил в канализацию.

Взрывная волна оказалась настолько сильной, что подкинула в воздух несколько припаркованных рядом с люком машин. Транспортные средства, включая дорогостоящие Audi A8, Lincoln, Porsche, Lexus и Land Rover, получили повреждения.

Несовершеннолетний хулиган попытался скрыться с места происшествия, однако спустя час его поймали полицейские. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее из-за взрыва петарды в Саратове на улице Тархова пострадал 12-летний школьник. Мальчика госпитализировали с ожогами рук и лица.

Дети Взрывы Китай
01 февраля 2025, 19:02
В США засекретили личность пилота столкнувшегося с лайнером военного вертолета
U.S. Department of Defense
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Армия США засекретила личность женщины-пилота военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом рядом с Национальным аэропортом имени Рейгана вблизи Вашингтона. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Армия опубликовала имена двух погибших в результате столкновения, но не раскрыла данные третьего члена экипажа, а именно - женщины-пилота, сославшись на просьбу семьи о конфиденциальности», - заявили журналисты.

При этом неизвестно, что конкретно побудило семью военной летчицы просить не разглашать ее имя. Авторы материала назвали вопрос о личности женщины «особенно чувствительным».

Самолет CRJ700 рухнул после того, как с ним столкнулся армейский вертолет Black Hawk. Оба транспортных средства упали в реку Потомак. Из воды спасатели достали уже около 40 тел. Выжить никому не удалось, всего в самолете находились 67 человек.

США Вертолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
01 февраля 2025, 15:41
Администрация TikTok удалила казахстанскую песню с оскорблением русских
Unsplash
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Сервис TikTok удалил содержащую нецензурную брань в адрес русских песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана к администрации платформы. Об этом ТАСС заявил вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов.

Такие обращения ведомство разослало администрациям ряда онлайн-платформ и интернет-ресурсов.

«По состоянию на 27 января необходимые меры по удалению противоправного контента приняла администрация платформы TikTok», - отметил Кочетов.

По его данным, всего фрагменты песни обнаружили на 22 площадках онлайн-платформ. Ведомство направило в адрес интернет-ресурсов уведомления для принятия мер по устранению нарушений.

Полиция Алма-Аты 21 января сообщила о задержании и начале досудебного расследования против казахстанского блогера Темирлана Енсебека, разместившего в Сети песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») с признаками разжигания межнациональной розни.

Ранее популярная блогерша из Казахстана пригрозила расправой русскоязычной девушке.

Казахстан Песни Россия TikTok
01 февраля 2025, 14:18
Пожар охватил склад немецкой авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance
Global Look Press
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Склад авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance сгорел в городе Дельциг в Саксонии. Как сообщила газета Bild, ущерб превысил несколько миллионов евро.

Склад авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance сгорел в городе Дельциг в Саксонии. Как сообщила газета Bild , ущерб превысил несколько миллионов евро.

Пламя охватило помещение вечером в минувшую пятницу, 31 января. К тушению огня привлекли более 100 пожарных.

Местных жителей призвали отказаться от выхода на улицу и не открывать окна, так как на горящем складе находились краски для самолетов, содержащие токсичные вещества.

В городской полиции журналистам сообщили, что пожар потушили ночью, не дав ему распространиться на другие постройки. Но склад, где хранились запчасти для самолетов, разрушился полностью.

В конце августа серия взрывов прогремела на заводе Diehl Defence в немецком Тройсдорфе. Предприятие занималось выпуском детонаторов и средств зажигания для боеприпасов. Ранения получили двое рабочих, которых забрали врачи.

Прибывшие на место спасатели войти в цех, где произошел взрыв, не смогли. Детонация сильно повредила помещение, двери оказались заблокированы. Для предотвращения новых взрывов здание обесточили.

Германия Авиация Пожары Заводы

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