Китайский зоопарк перекрасил чау-чау в тигров ради рекламы и попал под проверку

Посмотревшие видео пользователи заподозрили сотрудников зоопарка в жестоком обращении с питомцами и подчеркнули, что им непонятно, для чего понадобилось выдавать собак за тигров.

Прибывшим специалистам надзорных служб сотрудники зверинца объяснили, что хотели привлечь внимание к зоопарку, поэтому выбрали такой необычный способ рекламы.

Они добавили, что для окраски собак использовали специальные растительные красители, купленные в зоомагазине. За состоянием животных следили штатные ветеринары.

Журналисты напомнили, что это не первый подобный скандал с перекраской животных. В августе прошлого года другой зверинец перекрасил чау-чау в панд для привлечения посетителей. Инициативу раскритиковали туристы и местные жители.

Эксперт по экологической безопасности и кандидат технических наук Роман Потоловский, комментируя 360.ru рост популярности красок для собак и кошек среди россиян, отмечал, что подобные пигменты несут серьезную опасность.

Он пояснил, что краска может оставить ожоги или попасть в организм животных, потому что они себя вылизывают, а также выдирают сбившуюся шерсть. В лучшем случае это закончится диареей, но есть риск возникновения серьезной интоксикации.