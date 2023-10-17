Китайский след нашли в прорыве газопровода Balticconnector

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Рядом с местом утечки заметили два судна - российский нефтерудовоз «СГВ Флот» и китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear. Ближе всего проплыло второе, поэтому журналисты заподозрили его в причастности к возможной диверсии.

Известно, что Newnew Polar Bear принадлежало Китаю, а ходило под флагом Гонконга. Правительство Эстонии пока не связывалось с китайской стороной, так как не определило круг подозреваемых.

Утечку на газопроводе Balticconnector обнаружили 8 октября. Президент Финляндии Саули Ниисте заявил, что причиной прорыва стало внешнее воздействие. В Центре по борьбе с гибридными угрозами предупредили, что трубы могли случайно или намеренно повредить корабельным якорем.