Китайский профессор назвал имя возможного победителя на выборах на Тайване

Он отметил, что благодаря кандидату от ДПП Белый дом продолжит манипулировать тайваньским вопросом. Чжао напомнил, что на Тайване становится все больше сторонников независимости.

По его словам, еще двумя основными кандидатами на выборах стали Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ, которые выступают против объединения острова с Китаем. Профессор объяснил, что победу одержит кандидат от ДПП, так как в правящей партии разрастается коррупция и незаконная деятельность.

«В такой обстановке Лай Циндэ без какой-либо интриги победит на выборах в этом году», - заключил эксперт.

Ранее МИД Китая сообщил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях с США. Представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин предостерегла Белый дом от вмешательства во внутренние дела страны.