Китайский платежный сервис захотели запустить в России

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«[Helipay] нужно, чтобы банк в России предоставил возможность оплаты за товары для клиентов в Китае. <…> [Helipay] планирует, что когда получит такую возможность, то очень бурно заведет огромную массу предпринимателей, ИП и другие предприятия страны для сотрудничества с Россией», - сообщил он.

По словам Закирзянова, Китай столкнулся с проблемой в вопросе расчетов с Россией. Платежи за автомобили, например, могут доходить месяцами.

Helipay сейчас ведет переговоры с тремя кредитными организациями, уточнил Закирзянов.

«Один [банк] серьезный, два поменьше. Названия не скажу, не могу», - добавил он.

Ранее в реестре Центрального банка России появилась новая международная платежная система Kwikpay. По данным регулятора, теперь для переводов стали доступны 38 стран, среди которых государства СНГ, Грузия, Вьетнам, Турция, а также страны Евросоюза.

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