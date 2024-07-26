Китайский министр рассказал о влиянии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Он выступил на трехсторонней встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В диалоге приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и его лаосский коллега Салемсай Коммасит.

«Китай, Россия и Лаос являются развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию», - отметил Ван И.

Дипломат добавил, что входящие в АТР государства продолжают объединяться для совместного противостояния рискам и вызовам. Он указал, что в системе международных отношений фиксируются серьезные изменения, в том числе рост неопределенности и трудности с восстановлением экономики.

Ранее ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Совместный полет продолжался около пяти часов.