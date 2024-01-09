09 января 2024, 08:51

Китайский МИД выступил против стран-монополистов и политики грубой силы

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Китай выступил против гегемонии на мировой арене, монополии меньшинства стран в геополитике и введения односторонних санкций. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил об этом на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии, сообщило РИА «Новости».

«Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также против монополии меньшинства стран в международных делах», - сказал он.

Будучи ответственной крупной страной, Китай, по словам Вана И, всегда отстаивал справедливость. Министр заявил, что мир перестал быть мирным, а притеснение и запугивание нанесли много вреда. Он потребовал предоставить слово развивающимся странам и отменить односторонние санкции.

Ван И заявил, что Китай придерживался принципа беспристрастности, выступал за создание многополярного мира и демократизацию отношений между странами. Он поддержал расширение БРИКС. По мнению министра, это позволит добиться справедливого глобального управления.

Дипломатия Международные отношения Китай
09 января 2024, 08:52
Боррель отправился в Саудовскую Аравию, чтобы поговорить о палестино-израильском конфликте
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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель посетил Саудовскую Аравию. Там он обсудил две важные темы: атаки хуситов на торговые суда в Красном море и ситуацию в секторе Газа, написало РИА «Новости».

В Саудовской Аравии чиновник пробыл 7 и 8 января. Боррель встретился с высокопоставленными лицами. Одной из главных целей поездки было создание условий для достижения «справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе».

Министр также поднял тему эскалации в Красном море. Он заявил, что Евросоюз готов обсудить запуск собственной военной миссии.

В Красном море участились нападения йеменских хуситов на торговые суда. Боевики атакуют грузовые корабли, связанные с Израилем. Ранее они обстреляли американский корабль крылатыми ракетами.

Россия обеспокоена ситуацией в Красном море , которую оценивает как прямую проекцию происходящего в секторе Газа. Аналогичные проблемы есть на оккупированных территориях Палестины и на израильско-ливанской границе.

Израиль Саудовская Аравия Корабли Конфликт Израиля и Палестины Палестина
09 января 2024, 08:45
Движение на трассе М-11 «Нева» после массового ДТП восстановили
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На трассе М-11 «Нева» после массовой аварии восстановили движение. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Новгородской области.

«В настоящее время движение на СПАМ 11 „Нева“ после массового ДТП восстановлено», - указали в ведомстве.

По данным на 06:30 по местному времени, на месте массового ДТП оставался один автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 17 аварий с участием 66 автомобилей. В ведомстве уточнили, что 58 большегрузов, которые не могли развернуться из-за габаритов и застряли в пробке, уже выехали из затора и продолжили движение.

Специалисты обрабатывают проезжую часть после ДТП. Днем в понедельник, 8 января, в Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом столкнулись около 50 машин. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 16 человек получили разные травмы.

Госпитализировали троих пострадавших , среди которых один ребенок.

Санкт-Петербург ДТП ГИБДД Машины
09 января 2024, 07:55
Сотни итальянцев во время митинга в Риме продемонстрировали фашистское приветствие
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Крупный скандал разгорелся в Италии после публикации кадров, на которых сотни мужчин подняли руки в фашистском приветствии. Видео сняли во время одного из митингов в Риме, сообщило агентство Reuters.

Оппозиционные партии потребовали провести расследование, указали в издании.

Скандальный митинг состоялся в годовщину смерти трех неофашистов. По данным агентства, демонстранты считали, что двух мужчин убили левые боевики, а третий погиб якобы из-за действий полиции на фоне беспорядков в Риме.

В агентстве отметили, что митинги профашистских групп находятся сейчас в Италии под запретом, но некоторые организации обходят его с помощью своего переименования.

Ранее на парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция, а пост премьера заняла лидер партии «Братьев Италии» Джорджия Мелони. Она прокомментировала скандальный митинг и отметила, что демонстранты не имеют ничего общего с ее фракцией.

«Это люди разного происхождения, индивидуалисты, внепарламентские организации. Они не имеют ничего общего с „Братьями Италии“», - указала Мелони.

Ранее она обратила внимание на процесс исламизации Европы. По ее словам, он является проблемой, так как крайне далек от европейских ценностей.

Италия Европа Митинги
09 января 2024, 07:33
Американский сенатор заявил о возможном решении проблемы с миграционной политикой США
Unsplash
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Американский конгресс может прийти к соглашению по вопросам миграционной политики на неделе. Об этом в интервью интервью Fox News заявил сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.

По его словам, участники переговоров по вопросу границы с Мексикой планируют опубликовать текст соглашения к концу недели. Он заверил, что времени на ознакомление с документом будет предостаточно.

«Чтобы принять закон, у нас должно быть согласие сената от демократов, Белого дома от демократов и палаты представителей от республиканцев <…> И тогда соглашение должно сработать», - подчеркнул Лэнкфорд.

Он добавил, что палата представителей может внести свои правки в проект закона. Тогда сенату предстоит согласиться с ними, чтобы документ передали на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

В прошлом году республиканцы потребовали выделить средства на борьбу с нелегальной миграцией в США. Также они выступили за строительство стены рядом с Мексикой.

США Белый дом в США Законы Конгресс США

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