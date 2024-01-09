Китайский МИД выступил против стран-монополистов и политики грубой силы

«Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также против монополии меньшинства стран в международных делах», - сказал он.

Будучи ответственной крупной страной, Китай, по словам Вана И, всегда отстаивал справедливость. Министр заявил, что мир перестал быть мирным, а притеснение и запугивание нанесли много вреда. Он потребовал предоставить слово развивающимся странам и отменить односторонние санкции.

Ван И заявил, что Китай придерживался принципа беспристрастности, выступал за создание многополярного мира и демократизацию отношений между странами. Он поддержал расширение БРИКС. По мнению министра, это позволит добиться справедливого глобального управления.