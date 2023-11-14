Китайский дипломат рассказал о рисках войны на Тайване из-за США

Согласно принципу «одного Китая», Тайвань является частью КНР. Это особый ключ, отметил дипломат. Пока он существует, никто не бросает вызов этому принципу. А необходимости в применении силы нет, уточнил экс-посол.

«Но если этот принцип „одного Китая“ будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастет», - подчеркнул он.

Дипломат выразил надежду на то, что у американских политиков хватит мудрости и здравого смысла не начинать войну с такой легкостью. Цуй Тянькай добавил, что китайские власти искренне пытаются стабилизировать отношения с США по важным вопросам при условии того, что Штаты уважают и соблюдают принцип «одного КНР».

Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин накануне заявил, что американскому военному руководству нужно поддерживать контакты с Китаем. Это необходимо для предотвращения дальнейших кризисов, уточнил он.