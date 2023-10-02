Китайский дипломат назвал цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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«Для того, чтобы сдерживать развитие КНР, они (некоторые страны Запада - ред.) даже создают <…> конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность», - отметил дипломат.

Он назвал «Индо-Тихоокеанскую стратегию» США политическим инструментом сдерживания Китая и предупредил, что Запад не сможет помешать развитию страны. По его словам, КНР стремится к мирному экономическому росту и партнерству с другими странами.

Ранее востоковед Александр Воронцов назвал одну из тем разговора президента России Владимира Путина и главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына. По его словам, лидеры могли обсуждать вызовы, которые Белый дом создает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ситуация в АТР стремительно поменялась из-за вмешательства США, которые стали наращивать свою военную инфраструктуру, отметил востоковед.