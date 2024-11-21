Китайский делегат обокрал коллег на 6,5 миллиона рублей во Владивостоке

Трое мужчин прибыли в Россию 8 ноября. Один из них лучше знал русский язык и поэтому вел все переговоры. Когда удалось договориться о сделке, он заявил коллегам, что пойдет подписывать бумаги один, и попросил у них все деньги и паспорта.

Однако после этого китаец бесследно исчез. Теперь его разыскивает полиция.

Ранее жительница Московской области украла больше миллиона рублей у собственного мужа , пока тот лечился от последствий ранения, полученного на спецоперации. После этого она перестала брать трубку, и боец обратился в правоохранительные органы.