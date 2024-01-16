16 января 2024, 12:01

Китайские банки ужесточили ограничения для РФ из-за санкций США

Global Look Press
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Государственные банки КНР ужесточат ограничения для российских клиентов после того, как в США ввели вторичные санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По меньшей мере два банковских учреждения проверяют сделки с Россией. По данным агентства, они планируют разорвать сотрудничество с теми, кто попал в санкционные списки США, и прекратят оказывать финансовые услуги российскому ВПК.

Кредиторы усилили проверки клиентов, обращая внимания на то, зарегистрированы ли их предприятия в России. Это также касается иностранцев, ведущих бизнес в РФ по поставкам товаров через третьи государства.

Президент США Джо Байден в конце 2023 года подписал указ, наделяющий Минфин правом вводить меры против зарубежных банков, если они проводят сделки с россиянами, находящимися в стоп-листе.

Турецкие СМИ ранее писали, что банкам страны нужно быть осторожными в проведении сделок с Россией. Поводом для беспокойства также послужил указ Байдена.

США Банки Россия Китай
16 января 2024, 12:48
Миссия ООН призвала прекратить атаки по территории Ирака
Global Look Press
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Удары по территории Ирака нарушают суверенитет страны. Атаки должны прекратиться. Об этом заявила миссия ООН в Ираке, сообща агентство Al Arabiya на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

ООН не оставила без внимания удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по городу Эрбилю. Миссия Всемирной организации призвала прекратить атаку на территорию государства «с любой стороны».

Власти Соединенных Штатов назвали «безрассудными и неточными» удары КСИР по Ираку. Как отметил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, США контактируют в иракскими коллегами. Он уточнил, что американское военные и объекты не пострадали.

О взрывах в Эрбиле стало известно в ночь на вторник, 16 января. Ответственность за ракетную атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции. По данным агентства Tasnim , во время обстрела КСИР ликвидировал базы антииранских группировок.

США Взрывы ООН Ирак
16 января 2024, 12:33
Мэрия Нью-Йорка ввела комендантский час для мигрантов после жалоб жителей
Global Look Press
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Проживающим в четырех приютах Нью-Йорка мигрантам запретили выходить на улицу в ночные часы после массовых жалоб жителей окрестных домов на регулярное попрошайничество приезжих. Об этом со ссылкой на постановление мэра города Эрика Адамса сообщила газета The New York Times.

Директива предусматривает, что комендантский час для мигрантов начнет действовать с 23:00 до 06:00. В этот период просителям убежища запрещено покидать территорию приютов без особой необходимости.

Исключение сделали только для тех, кто учится или работает по ночам, а также получает юридические и медицинские консультации. Для получения разрешения на выход мигрантам необходимо заранее подать заявление.

Комендантский час станет действовать в четырех центрах содержания мигрантов в Квинсе, Бруклине и Манхэттене. Любого, кто трижды за месяц нарушит ограничения, выдворят на улицу.

В мэрии Нью-Йорка не исключили, что ограничение на свободное перемещение мигрантов в будущем распространят на все приюты, а также палаточные городки. Решение на ограничение ввели по требованию местных жителей, которые пожаловались, что мигранты стучатся к ним в дома в любое время и выклянчивают деньги, еду и одежду.

По данным журналистов, количество мигрантов в городе значительно увеличилось за последние годы, что привело к всплеску преступности в местах их проживания. В частности, на острове Рэнделла, где находится самый крупный палаточный городок, появились наркодилеры. Кроме того, между живущими там иностранцами вспыхивают драки. В начале января один из конфликтов закончился смертельной поножовщиной.

Автор инициативы о введении комендантского часа для мигрантов, член городского совета Джоанн Ариола подчеркнула, что это правило требовалось давно. Она добавила, что намерена инициировать снятие с Нью-Йорка статуса убежища.

Речь идет о решении городских властей, о предоставлении мигрантам право на убежище, включающее в себя бесплатное здравоохранение, жилье и питание на время их регистрации в качестве беженцев. Это привело к огромному наплыву нелегально проникнувших в США иностранцев.

В конце декабря 2023 года Иммиграционная служба США объявила, что число пытавшихся проникнуть в США нелегальных мигрантов стало рекордным. По данным ведомства, только за несколько дней убежище запросили 50 тысяч человек. При это еще несколько лет назад группы в 10-12 беженцев считались большими.

США Мигранты Нью-Йорк
16 января 2024, 11:35
Польша призвала НАТО подготовиться к любым сценариям в отношениях с Россией
РИА «Новости»
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НАТО необходимо подготовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением наступления Вооруженных сил РФ в ходе СВО на Украине. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat.

Министр прокомментировал публикацию немецкой газеты Bild о вероятном вооруженном конфликте НАТО с Россией , который якобы может начаться летом 2025 года.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию», - сказал Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны Польши добавил, что правительство премьер-министра республики Дональда Туска продолжит усовершенствовать армию страны, сообщила «Газета.ru». По словам министра, новые польские власти уже заключили ряд контрактов на поставку вооружений. В 2024 году бюджет Минобороны республики увеличится на 20% и достигнет 29,5 миллиарда долларов, добавил Косиняк-Камыш.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать материал Bild о возможной войне НАТО с Россией. Пресс-секретарь президента Владимира Путина отметил, что немецкое издание не гнушается публиковать утки.

Россия НАТО Польша
16 января 2024, 10:41
Владелец Tinder заявил об уходе из Белоруссии
Global Look Press
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Американская компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, прекращает работу в Белоруссии. С 15 февраля 2024 года оно будет недоступно для жителей республики. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«До этого времени вы сможете создавать пары и общаться в чате», – пояснили в Match Group.

Компания порекомендовала пользователям использовать накопленные суперлайки и бусты или запросить возврат средств. Tinder не будет продлевать платные подписки после 15 февраля.

Владелец сервиса знакомств не назвал причину ухода из Белоруссии. Летом 2023 года Tinder перестал работать в России. После закрытия доступа к приложению россияне переключились на другие сервисы для знакомств , в том числе сайты, которые были популярны до Tinder.

Белоруссия

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