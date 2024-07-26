Китайские банки стали избегать «грязных» юаней

Кредитные учреждения КНР негласно разделили национальную валюту на «чистую» и «грязную».

«„Грязным“ они считают тот [юань], который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с „чистой“ валютой», - отметили авторы материала.

Некоторые китайские банки отказались принимать юани, купленные на подсанкционной Мосбирже, рассказал член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин считает, что финансовые организации КНР не хотят работать с любым юанем, который имеет российский след.

Летом 2024 года экспортеры столкнулись с проблемами по платежами между Россией и Китаем. Причина кроется в американских санкциях. Эксперты сравнили торговлю с КНР с азартной игрой.