Китайская ракета-носитель потерпела крушение при запуске

«Запуск осуществляла частная китайская компания Space Pioneer. Предварительно, пострадавших нет», - уточнил он.

В мае 2024 года Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8». Аппарат стартовал с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с зондом «Чанъэ-6». Устройство должно доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны.

До этого КНР вывела на орбиту первый космический спутник с искусственным интеллектом. Эксперты проверят действие алгоритмов ИИ в условиях невесомости.