Китайская контрразведка задержала иностранца за шпионаж в пользу Британии

В министерстве не озвучили гражданство и возраст задержанного. По версии следствия, британская разведка с 2015 года тренировала иностранца и снабжала его специальным оборудованием. Задержанного также подозревают в том, что он помогал MI6 вербовать шпионов.

По информации издания, КНР впервые заявила о шпионаже со стороны Великобритании.

В 2023 году руководство Китая внесло поправки в закон по борьбе со шпионами. Благодаря нововведениям МГБ получило новые полномочия по обыску подозрительных организаций.

Ранее американский разведчик рассказал The Wall Street Journal о раскрытой агентурной сети ЦРУ в Китае. По его словам, США не смогли получить информацию о планах руководства КНР по важнейшим внешнеполитическим вопросам.