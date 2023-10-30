Китайская армия предотвратит все попытки отделения Тайваня от КНР

Он назвал принцип «одного Китая» консенсусом для международного сообщества. Кроме того, КНР заинтересована в острове и не может допустить его отделения.

Чжан Юся напомнил, что армия «не проявит пощады» к тем, кто решится отколоть Тайвань от Китая.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признал Тайвань в качестве независимого государства, но, несмотря на это, попытается построить с ним диалог и наладить отношения. Он добавил, что ЕС будет сотрудничать с островом без принятия политического решения о его суверенитете.

Кроме того, Боррель обратился к Китаю с требованием серьезней отнестись к Евросоюзу и устранить проблемы в торговых отношениях.