Китайская армия предотвратит все попытки отделения Тайваня от КНР
Армия Китая сможет пресечь все попытки отколоть Тайвань от КНР. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на церемонии открытия Сяншаньского форума по вопросам безопасности, сообщило агентство Reuters.
Он назвал принцип «одного Китая» консенсусом для международного сообщества. Кроме того, КНР заинтересована в острове и не может допустить его отделения.
Чжан Юся напомнил, что армия «не проявит пощады» к тем, кто решится отколоть Тайвань от Китая.
Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признал Тайвань в качестве независимого государства, но, несмотря на это, попытается построить с ним диалог и наладить отношения. Он добавил, что ЕС будет сотрудничать с островом без принятия политического решения о его суверенитете.
Кроме того, Боррель обратился к Китаю с требованием серьезней отнестись к Евросоюзу и устранить проблемы в торговых отношениях.