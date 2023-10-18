Китай заявил о готовности защищать с Россией международную справедливость

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«Китай готов работать вместе с Россией, чтобы <…> способствовать развитию и возрождению двух стран, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать общему развитию мира», - указал китайский лидер.

Он добавил, что между Россией и Китаем сложились не только взаимовыгодные партнерские отношения, но и крепкая дружба.

«С 2013 года мы с вами провели 42 встречи, наладили хорошие рабочие отношения и крепкую дружбу», - подчеркнул лидер КНР.

Президент России во время переговоров отметил, что глобальная идея форума «Один пояс, один путь» состоит в формировании «более справедливого многополярного мира» и системы отношений.

Ранее Путин обратил внимание на общие цели РФ и Китая. По его мнению, оба государства разделяют стремление к сотрудничеству при уважении прав другой страны.