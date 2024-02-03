Китай запустил в космос первый спутник с искусственным интеллектом

Читайте нас в:

Запуск состоялся в 11:06 по пекинскому времени (в 06:06 по московскому) в штатном режиме. Это третий успешный полет новой китайской ракеты-носителя.

Спутник с искусственным интеллектом получил название «Жунпяо». Работу аппарата поддерживает искусственный интеллект Synaesthesia Fusion, разработанный компанией Guoxing Aerospace Technology.

В ходе работы спутника на орбите специалисты проверят работу алгоритмов искусственного интеллекта в условиях невесомости, а также возможность создания удаленной платформы системы связи.

Впервые Китай провел запуск ракеты-носителя Smart Dragon-3 в декабре 2022 года. Тогда челнок вывел на орбиту сразу 14 спутников. Второй запуск провели через год.

В начале декабря прошлого года Китай первым в мире запустил ракету-носитель Zhuque 2 Y-3 , оснащенную кислородно-метановым двигателем. Двухступенчатый челнок вывел на орбиту коммерческие спутники HongHu, TianYi-33 и HongHu-2.