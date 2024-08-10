Китай запустил проходящий через Россию туристический поезд «Чанлюйхао»

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Торжественная церемония запуска первого рейса прошла 8 августа. Международный поезд будет курсировать из Хуньчуня во Владивосток.

«Маршрут <…> поезда планируется реализовывать в три этапа: первый - вдоль реки Туманная на территории Китая, второй - Хуньчунь - Владивосток, третий - Хуньчунь - Владивосток - Москва», - указали в дипмиссии.

В Хуньчуне в этот день также прошел научный симпозиум, посвященный развитию экономики северо-востока Китая.

Ранее сотрудник Центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн рассказал, что Запад теряет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его архитектуру и стабильность поддерживают Россия и Китай , а ядром этой системы является АСЕАН, указал эксперт.