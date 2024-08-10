10 августа 2024, 13:48

Китай запустил проходящий через Россию туристический поезд «Чанлюйхао»

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В Хуньчуне запустили экскурсионный железнодорожный состав, маршрут которого проходит по территории России и Китая. Об этом сообщила пресс-служба российского Генконсульства в Шэньяне.

Торжественная церемония запуска первого рейса прошла 8 августа. Международный поезд будет курсировать из Хуньчуня во Владивосток.

«Маршрут <…> поезда планируется реализовывать в три этапа: первый - вдоль реки Туманная на территории Китая, второй - Хуньчунь - Владивосток, третий - Хуньчунь - Владивосток - Москва», - указали в дипмиссии.

В Хуньчуне в этот день также прошел научный симпозиум, посвященный развитию экономики северо-востока Китая.

Ранее сотрудник Центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн рассказал, что Запад теряет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его архитектуру и стабильность поддерживают Россия и Китай , а ядром этой системы является АСЕАН, указал эксперт.

Дипломатия Россия Поезда Китай
10 августа 2024, 11:31
«Разделяем скорбь». Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за авиакатастрофы
Freepik
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Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве из-за крушения пассажирского лайнера в Сан-Паулу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», - отметил Путин.

Он также попросил передать слова сочувствия семьям, которые в одночасье лишились близких в этой авиакатастрофе.

Накануне, по данным G1, двухмоторный самолет вылетел из Каскавела в Гуарульюс. За минуту до катастрофы он набрал высоту 17 200 футов. Лайнер упал в Сан-Паулу рядом с жилыми кварталами. Находившиеся на борту 57 пассажиров и четыре члена экипажа погибли.

Бразилия Авиакатастрофы Владимир Путин
10 августа 2024, 11:16
Умерла бывший гендиректор YouTube
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Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки ушла из жизни в возрасте 56 лет. Она умерла после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием, заявил глава Google Сундар Пичаи в социальной сети X.

По ее словам, Воджицки оказала огромное влияние на мир и вошла в историю компании. Пичаи добавил, что она была невероятным человеком, лидером и другом.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзан Воджицки», - написал он.

В The New York Post подтвердили, что у экс-гендиректора YouTube несколько лет назад обнаружили рак легких. В газете подчеркнули, что Воджицки работала на руководящем посту в видеохостинге в течение девяти лет и сыграла решающую роль в успехе Google.

По данным RT , в начале 2024 года она потеряла сына, которому было 19 лет.

Ранее в США умер известный ученый Ли Чжэндао , получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц. Он скончался в своем доме в Сан-Франциско на 98-м году жизни.

Google YouTube
10 августа 2024, 10:57
ЦАХАЛ ударил по расположенному в школе командному центру ХАМАС
РИА «Новости»
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Израильская армия атаковала командный центр ХАМАС, находившийся в здании одной из школ в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные ударили по школе Аль-Табаин, расположенной рядом с мечетью в районе Дарадж-Туффе. В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ использовал точные боеприпасы и данные разведки, чтобы снизить риск для гражданского населения. Военные подтвердили, что в мечети у школы укрывались мирные жители.

«Центр управления и контроля служил убежищем для террористов и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные нападения на войска ЦАХАЛ и Израиль», - указали военные.

По данным катарского телеканала Al Jazeera , из-за выпущенной по школе ракеты погибли более 100 человек. По словам местных жителей, в здании на момент удара проводилась утренняя молитва, сообщил RT.

Ранее The Times of Israel предположило, что ЦАХАЛ может нанести превентивный удар по Ирану. Это произойдет в том случае, если израильская разведка подтвердит информацию о готовящемся нападении со стороны иранских военных.

Израиль Ракеты Школы Военные Армия Конфликт Израиля и Палестины
10 августа 2024, 08:56
Стало известно точное число пассажиров на борту разбившегося в Бразилии лайнера
РИА «Новости»
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На борту разбившегося в Бразилии лайнера ATR-72 находился 61 человек: 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщило издание G1.

Двухмоторный самолет выполнял внутренний рейс и летел из Каскавела в Гуарульюс. За минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов. Лайнер рухнул в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу, неподалеку от жилых кварталов. По информации издания, никто из находившихся на борту не выжил.

Воздушное судно принадлежало компании Voepass Linhas Aereas. В Сети появилась видеозапись с авиакатастрофой. На кадрах видно, что лайнер некоторое время кружился перед падением. После крушения с места ЧП повалил густой черный дым.

Ранее в Приморском крае крушение потерпел самолет Bristell , который вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. Он перестал выходить на связь в районе Лысой горы. На борту находились два человека. На опубликованных 360.ru кадрах видно, что самолет разлетелся на куски.

Бразилия Авиакатастрофы Самолеты

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