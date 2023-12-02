02 декабря 2023, 03:17

Китай заберет двух гигантских панд из Шотландии в декабре

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Две гигантские панды, переданные зоопарку Эдинбурга в Шотландии в 2011 году, вернутся домой в Китай в декабре. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», - заявил Ван Вэньбинь.

Животных должны были передать Китаю в 2021 году, но этому помешала эпидемия, договор продлили на два года. На родине гигантских панд уже ждут, для их проживания уже все подготовлено, отметил представитель МИД. Ван Вэньбинь заявил, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с международными партнерами в области сохранения исчезающих видов животных.

Детеныш панды из московского зоопарка начал ползать , что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили правильность движений животного.

Великобритания Животные Китай
02 декабря 2023, 03:45
США встревожились из-за возможной потери важного союзника
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Интоксикация американских элит морализаторством привела к упадку США, а это может привести к потере союза с Израилем. Еврейское государство может начать смотреть в сторону Китая, написал в статье для журнала National Interest профессор Американского университета Антон Федяшин.

«После 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, и в результате Штаты не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком», - написал профессор.

Причиной упадка эксперт считает «интоксикацию элит» морализаторством, а также американскую идею деления мира на «плохие и хорошие» страны. В геополитике произошел «тектонический сдвиг» и США отстраняют от решений по вопросам безопасности на Евразийском континенте. При таком раскладе вполне возможно, что Израиль начнет «посматривать» в сторону Китая при планировании своей политики, предположил Федяшин.

Ранее Китай подготовил документ по урегулированию конфликта Израиля и Палестины, который состоит из пяти пунктов. В одном из них указано, что необходимо восстановить законные права местных жителей и создать независимую Палестину на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

США Израиль Китай
02 декабря 2023, 02:34
ВВС Израиля атаковали сирийскую столицу Дамаск
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла позиции сирийских войск в окрестностях Дамаска. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, средства ПВО Сирии отразили вражеские цели в небе над Дамаском.

Это вторая атака за последнюю неделю. До этого военные еврейского государства обстреливали город 26 ноября, тогда они вывели из строя международный аэропорт столицы.

Ранее российская сторона потребовала от Израиля прекратить атаковать Дамаск. Как отметили в МИД РФ, удары по стране нарушают суверенитет и подвергают опасности мирных жителей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала израильский обстрел провокацией и отметила, что действия ЦАХАЛ могут обернуться опасными последствиями для Ближнего Востока.

На прошлой неделе, 22 октября, стало известно о смерти двух рабочих в Сирии после ракетных ударов по взлетно-посадочным полосам международных аэропортов Алеппо и Дамаска со стороны израильских военных. В тот день сирийский Минтранс объявил о переводе рейсов из этих городов в воздушную гавань Латакии.

Израиль Сирия
02 декабря 2023, 02:17
Сын Сороса договорился с Украиной о захоронении химических отходов в стране
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Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр договорился с правительством Украины о выделении территории размером 400 квадратных километров под захоронение опасных отходов. Об этом сообщил французский журналист Жюль Венсен, передало РИА «Новости».

К Венсену обратился анонимный источник из Минсельхоза Украины. По словам собеседника журналиста, во время совместной встречи Сорос-младший и глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак заключили соглашение.

По условиям достигнутого договора, украинская сторона безвозмездно передаст компаниям США земли, в которых химические, нефтяные и фармацевтические компании будут хоронить опасные отходы. Как отметил источник, речь идет о территориях в Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях Украины. Общая площадь выделенных земель составит 400 квадратных километров.

«Это не только сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, но и причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов», - заявил анонимный работник Минсельхоза страны.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что США перенесут программы по разработке биологического оружия с Украины в другие страны, потому что на украинских территориях их пришлось закрыть. «Претендентами» для переноса биолабораторий оказались некоторые государства СНГ.

США Украина Химоружие
02 декабря 2023, 01:10
Палестинская группировка «Исламский джихад» заявила о ракетном ударе по Иерусалиму
РИА «Новости»
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Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму. Об этом бригады «Аль-Кудс» написали в своем Telegram-канале.

«Бригады „Аль-Кудс“ возобновили ракетные удары по оккупированному городу Иерусалим», - сообщили представители палестинской группировки.

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС 1 декабря договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день. Однако палестинцы нарушили гуманитарную паузу и атаковали территорию Израиля. ЦАХАЛ возобновил операцию против ХАМАС.

Палестинское движение возложило ответственность за продолжение конфликта на международное сообщество во главе с США, за срыв гуманитарной паузы - на Израиль. В секторе Газа с момента окончания перемирия погибли минимум 60 человек , ранения получили десятки человек.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России

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