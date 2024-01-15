Китай взвесил риски и отказался бороться с хуситами в Красном море

Китай, по словам автора статьи, заинтересован в стабильности на Ближнем Востоке. Страна импортировала около половины своей сырой нефти из этого региона. Из-за необходимости перенаправить суда по другим маршрутам индекс контейнерных перевозок Шанхая на прошлой неделе подскочил до самого высокого уровня с сентября 2022 года. Несмотря на это, КНР осталась в стороне от ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

«[Китайские лидеры] не видят большой выгоды от более сильной позиции. Это похоже на их подход к российско-украинскому конфликту , когда они призывают к миру, но отказываются осуждать Россию, отступать от нее или существенно способствовать усилиям по продвижению мира», - объяснила главный геоэкономический аналитик Bloomberg Economics Дженнифер Уэлч.

По информации агентства, для лидера КНР Си Цзиньпина затраты пока недостаточно высоки, чтобы риски вмешательства перевесили выгоду от бездействия. Профессор Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Сяо Юньхуа заявил, что нападения хуситов на торговые суда могли даже принести пользу китайскому правительству. Они вынудят предпринимателей отказаться от морских перевозок в пользу железнодорожного транспорта.

Американские военные 14 января нанесли очередной удар по западу Йемена. В ответ хуситы атаковали эсминец Laboon в Красном море.