15 января 2024, 08:34

Китай взвесил риски и отказался бороться с хуситами в Красном море

РИА «Новости»
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Цена участия в военной кампании против йеменских хуситов выше рисков для торговли в случае бездействия, поэтому Китай отказался присоединяться к США и Великобритании в борьбе с атакующими иностранные суда мятежниками. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Китай, по словам автора статьи, заинтересован в стабильности на Ближнем Востоке. Страна импортировала около половины своей сырой нефти из этого региона. Из-за необходимости перенаправить суда по другим маршрутам индекс контейнерных перевозок Шанхая на прошлой неделе подскочил до самого высокого уровня с сентября 2022 года. Несмотря на это, КНР осталась в стороне от ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

«[Китайские лидеры] не видят большой выгоды от более сильной позиции. Это похоже на их подход к российско-украинскому конфликту , когда они призывают к миру, но отказываются осуждать Россию, отступать от нее или существенно способствовать усилиям по продвижению мира», - объяснила главный геоэкономический аналитик Bloomberg Economics Дженнифер Уэлч.

По информации агентства, для лидера КНР Си Цзиньпина затраты пока недостаточно высоки, чтобы риски вмешательства перевесили выгоду от бездействия. Профессор Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Сяо Юньхуа заявил, что нападения хуситов на торговые суда могли даже принести пользу китайскому правительству. Они вынудят предпринимателей отказаться от морских перевозок в пользу железнодорожного транспорта.

Американские военные 14 января нанесли очередной удар по западу Йемена. В ответ хуситы атаковали эсминец Laboon в Красном море.

Международные отношения Китай Йемен
15 января 2024, 09:28
«Огненный шар» заметили в небе над Японией
Unsplash
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В небе над Японией заметили неизвестный «огненный шар». Куратор краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено загадочное явление. Об этом сообщило РИА «Новости».

Яркий огненный шар заметили ранним утром. Он «прорезал» надо над префектурой.

«В некоторых районах спустя несколько минут услышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита», - подчеркнул куратор музея.

Он проанализировал полет и предположил, что шар летел со скоростью 42,4 километра в секунду. Полет его прошел от залива Сагами до префектуры Нагано. Что именно за небесное явление попало на камеры видеонаблюдения, неизвестно. Однако ролики с подобным шаром, пролетевшим над Токио и Фукусимой, стали появляться в социальных сетях в Японии.

Весной прошлого года в Иркутской области заметили необычное небесное тело. Предположительно, над Усть-Кутским районом пролетел метеорит.

Музеи Япония
15 января 2024, 08:46
Турция выдержит давление Запада по санкциям против России — Перинчек
Pxhere
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Турция обязана выстоять перед давлением Запада относительно антироссийских санкций. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель республиканской партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посол Акиф Чагатай Кылыч указывал на разные позиции страны и Евросоюза относительно санкций против России. Однако он уточнил, что республика - не «объездная дорога» в этом вопросе.

«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России», - указал Перинчек.

Он подчеркнул, что такой исход событий неизбежен. Партия «Родина» также работает в этом направлении, заверил политик.

Перинчек заявил, что проблемы в экономике Турции можно решить лишь при сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном. Санкции в отношении этих стран - это прямые санкции против республики, резюмировал он.

Также, по его словам, военные корабли Североатлантического альянса не появятся в Черном море, пока спецоперация на Украине не закончится. Он напомнил, что Турция придерживается конвенции Монтре, ограничивающей проход боевых судов через свои проливы.

Турция Санкции Россия Запад
15 января 2024, 08:27
Шольц и Бербок вышли на митинг против правых экстремистов
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц и глава немецкого МИД Анналена Бербок вышли на акцию протеста против правых экстремистов. Об этом сообщило издание Die Zeit.

Накануне в нескольких городах Германии прошли демонстрации против правых экстремистов. На улицы вышли порядка 10 тысяч человек. По данным авторов материала, поводом для акции послужил скандал вокруг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Издание Correctiv 10 января опубликовало расследование, согласно которому в ноябре прошлого года члены АдГ встретились со сторонниками неонацистских взглядов. Среди них были даже политики и предприниматели. Участники встречи якобы обсуждали возможное выдворение из ФРГ миллионов человек. Речь идет о мигрантах, попросивших убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».

Предположительно, во встрече принял участие личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель Роланд Хартвиг. Но в партии заявили, что он не имеет отношения к выстроенной политической стратегии и не знал об озвученном на встрече «плане по реэмиграции».

Мэр Потсдама Майк Шуберт признался, что «потерял дар речи» из-за подобных новостей. Он назвал план по реэмиграции миллионов жителей Германии не просто проектом, а «обещанием АдГ».

В результате чего в стране организовали акцию против партии. Организаторы демонстрации таким образом решили «послать четкий сигнал» против АдГ, указали авторы материала.

По данным Bild , немцы недовольны деятельность Шольца. С его работой не согласны 72% избирателей.

Германия Мигранты Протесты Митинги Олаф Шольц
15 января 2024, 07:30
Высланному из Латвии российскому пенсионеру Каткову дали на сборы час
РИА «Новости»
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Латвийские власти выслали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова без объяснения причин. По словам мужчины, к нему пришли домой, дав на сборы всего час. Об этом написало РИА «Новости».

Глава правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Катков был признан Латвией угрозой национальной безопасности. Его выдворили из страны с бессрочным запретом на въезд.

«Мне ликвидировали вид на жительство, [сказали], что я не въездной в Латвию, что я в черных списках», - поделился пенсионер.

У него было право оспорить решение о депортации в течение месяца, однако сотрудники правоохранительных органов пришли к нему в дом в считанные дни после вынесения постановления о депортации.

Депортированного Каткова приняли в Псковской области. Пенсионер пожелал вернуться в Калининград, где в прошлом жил и работал. Власти региона пообещали оказать ему необходимое содействие.

Латвийские власти выслали 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова без объяснения причин. По словам мужчины, к нему пришли домой, дав на сборы всего час. Об этом написало Р ИА «Новости».

Латвия Россия

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