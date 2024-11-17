Китай выразил готовность работать с новой администрацией США

Читайте нас в:

«Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», - заявил председатель КНР.

Встреча двух лидеров прошла в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР, считают американские эксперты, которых цитируют СМИ. Дипломаты называют эту группу стран «осью агрессоров». Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что слухи о якобы недовольстве Китая близким сотрудничеством России и Северной Кореи, направлены на разобщение РФ и КНР.