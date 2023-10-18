Китай выразил готовность обогащать сотрудничество с РФ новым содержанием
Китай ради процветания и развития готов обогащать сотрудничество с Россией новым содержанием. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил ТАСС.
«Мы готовы сообща с российскими партнерами <…> непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество необходимым в новую эпоху содержанием во имя развития и процветания», - указал он.
По словам китайского лидера, страна четко понимает историческую тенденцию и стремится к мировому развитию.
Российский лидер прилетел в Пекин 17 октября. В ходе визита Путин посетил международный форум «Один пояс, один путь», а также провел переговоры с представителями Лаоса, Вьетнама, Пакистана, Монголии, Венгрии и других стран.
Зарубежные СМИ отметили, что в Китае российского лидера встретили очень тепло , в отличие от госсекретаря США Энтони Блинкена. В честь визита Путина китайская сторона выставила почетный караул и развернула красную дорожку.