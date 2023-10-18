Китай выразил готовность обогащать сотрудничество с РФ новым содержанием

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«Мы готовы сообща с российскими партнерами <…> непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество необходимым в новую эпоху содержанием во имя развития и процветания», - указал он.

По словам китайского лидера, страна четко понимает историческую тенденцию и стремится к мировому развитию.

Российский лидер прилетел в Пекин 17 октября. В ходе визита Путин посетил международный форум «Один пояс, один путь», а также провел переговоры с представителями Лаоса, Вьетнама, Пакистана, Монголии, Венгрии и других стран.

Зарубежные СМИ отметили, что в Китае российского лидера встретили очень тепло , в отличие от госсекретаря США Энтони Блинкена. В честь визита Путина китайская сторона выставила почетный караул и развернула красную дорожку.