26 июня 2024, 23:56

Китай «выловил» американский детектор для обнаружения подводных лодок

РИА «Новости»
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Китай перехватил в Южно-Китайском море американский аппарат для обнаружения подводных лодок. Об этом сообщило издание Huanqiu Shibao.

По его данным, детектор сбросили с самолетов Военно-воздушных сил США, после чего китайские военные провели операцию по изъятию технического средства из акватории, находящейся в зоне ответственности КНР.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не останутся в стороне в случае вооруженного вторжения Китая в Тайвань и отправят своих военных для защиты острова.

Глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро рассказал, что для «защиты» Тайваня Америка задействует тысячи беспилотников - в том числе надводные и подводные катера и БПЛА.

США Военные Китай
27 июня 2024, 00:40
Хуситы ударили по израильскому судну гиперзвуковой ракетой
РИА «Новости»
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Йеменские хуситы нанесли удар по израильскому судну MSC SARAH V в Аравийском море. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на военного представителя движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства», - отметил он.

По его словам, эта высокоточная ракета способна поражать цели на больших расстояниях. Однако радиус ее действия и другие характеристики он не привел. Также военный не предоставил информации о последствиях атаки.

Ранее Иран передал хуситам технологию производства противокорабельной ракеты. Дальность ее действия составляет от 1800 до 2000 километров.

Израиль Ракеты Военные Йемен
27 июня 2024, 00:13
Танк въехал в президентский дворец в боливийском Ла-Пасе
Freepik
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Танк въехал территорию президентского дворца в боливийском Ла-Пасе, который расположен на центральной площади города. Об этом сообщило El Deber.

«Военное нападение на дворец Кемадо (здание правительства и президента - прим. ред.), танк въехал в здание», - написали журналисты.

Ранее стало известно о прибытии военных на площадь Мурильо, где стоят здания правительства. Боливийский лидер Луис Арсе призвал их к демократии, а бывший президент страны Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота под шефством армейского генерала Хуана Хосе Суниги.

Как отметил политолог Сергей Марков в беседе с 360.ru, госпереворот в Боливии произошел по нескольким причинам. Одной из них стала непопулярная левая политика власти. В латиноамериканской стране есть несколько расколов, которые сделали общество поляризованным.

Военные Боливия Эво Моралес Танки
26 июня 2024, 22:47
Шестерых сыновей чиновника Омарова арестовали после терактов в Дагестане
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Шестерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова арестовали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Они арестованы по статье „Мелкое хулиганство“. Получили от двух до 13 суток ареста», - сказано в публикации.

Другие два сына Омарова - Осман и Адиль - оказались в числе ликвидированных боевиков, учинивших теракты в Дагестане.

Ранее стало известно о задержании самого Магомеда Омарова. По данным журналистов, его могут обвинить в пособничестве терроризму. Кроме этого, в террористическом акте участвовал его племянник - Абдусамад Амадзиев.

Теракты в Дагестане осуществили 23 июня. Злоумышленники атаковали православные храмы и синагоги. В результате ЧП погиб 21 человек. Один из жертв - протоиерей Николай Котельников. Он умер в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, когда попытался остановить террористов. Также из-за ЧП скончались шестеро полицейских.

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, священника Котельникова представят к ордену Мужества. Той же наградой посмертно удостоят погибших полицейских.

Задержания Дагестан Терроризм Чиновники Аресты Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
26 июня 2024, 21:33
В МИД РФ рассказали об ответных мерах на высылку российского журналиста из Австрии
РИА «Новости»
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Российский МИД лишил аккредитации корреспондента московского бюро ORF Каролу Шнайдер. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Это решение стало ответной мерой на высылку из Австрии главы венского корреспондентского пункта ТАСС Арины Давидян.

«Давидян получила <…> предписание уехать из страны в течение двух недель», - уточнили в МИД РФ.

Журналист Австрийского радио и телевидения Шнайдер также будет должна покинуть страну пребывания.

При этом в МИД отметили, что данный шаг - вынужденная мера, и в случае пересмотра австрийским руководством своего решения, аккредитация Шнайдер будет восстановлена.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ограничит доступ к более чем восьмидесяти европейским СМИ в ответ на запрет вещания в странах Евросоюза РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты».

Австрия Запреты Россия Евросоюз МИД РФ

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