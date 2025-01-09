09 января 2025, 12:38

Китай выделил 6,8 млн долларов на помощь Тибету после землетрясения

Global Look Press
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Управление по организации Центрального комитета Коммунистической партии Китая направило 50 миллионов юаней (6,8 миллиона долларов) в помощь Тибетскому автономному району, пострадавшему от разрушительного землетрясения. Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао».

Деньги, собранные в виде партийных взносов, будут направлены на помощь в ликвидации последствий землетрясения и другие важные работы в пострадавшем районе.

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8, которое привело к значительным разрушениям. По данным Центрального телевидения Китая , более 61 тысячи человек пострадали, еще 126 - погибли.

Ранее стало известно, что жители Тибета продолжают ощущать последствия мощного землетрясения. Всего местные власти зафиксировали 646 повторных толчков. По словам главы регионального управления по чрезвычайным ситуациям Хун Ли, самым сильным из них был толчок магнитудой 4,4, который произошел примерно в 18 километрах от эпицентра землетрясения.

Землетрясения Китай
09 января 2025, 12:22
В МИД ПМР рассказали об обеспечении миротворцев на фоне кризиса
РИА «Новости»
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Миротворцев из России обеспечивают должным образом на фоне энергокризиса в Приднестровье. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Обеспечиваются должным образом», - заявил он в ответ на вопрос об условиях пребывания в ПМР российских миротворцев.

Поставки газа в Приднестровье Молдавия прекратила после запрета на транзит российского топлива по территории Украины. Из-за энергетического кризиса власти Приднестровья решили перестать освещать улицы городов по ночам. Агентство Reuters сообщило, что в ПМР начались перебои и с водоснабжением.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко высказалась о блокировке поставок энергии. Она назвала это издевательством и «выживанием, причем в двух смыслах».

Газ Молдавия Приднестровье
09 января 2025, 11:49
Эстония призвала к ротационному присутствию кораблей НАТО в Балтийском море
Global Look Press
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Эстония хочет добиться, чтобы корабли НАТО присутствовали в Балтийском море на ротационной основе. Об этом заявил ERR министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, поначалу руководить Центром морских операций НАТО по защите Балтийского моря будет Германия.

«В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением», - рассказал министр.

В конце прошлого года произошла авария на линии электропередачи EstLink 2, соединяющей Эстонию с Финляндией. В происшествии заподозрили российский танкер Eagle S, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет, семи членам его экипажа запретили выезд из Финляндии. После этого премьер Эстонии Кристен Михал объявил, что НАТО увеличит морской контингент на Балтике для защиты критической инфраструктуры.

Корабли НАТО Эстония Балтийское море
09 января 2025, 11:38
Медведев оценил идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады
Global Look Press
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Идеи избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады выглядят прожектерскими. Такое мнение выразил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно», - написал Медведев.

По словам политика, избранный американский лидер захотел переделать мир и создать собственную политическую географию, но все его идеи выглядят прожектерскими и абсолютно нереальными.

Такими Медведев, в частности, счел предложения о присоединении к США Гренландии и Канады, переименовании Мексиканского залива, а также мысль о борьбе руками бизнесмена Илона Маска с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Медведев назвал весьма сомнительными «быстрые успехи» США в урегулировании украинского конфликта.

США Дмитрий Медведев Канада Дональд Трамп Гренландия
09 января 2025, 11:28
«Мое сердце разбито». Пэрис Хилтон потеряла дом из-за пожара
Global Look Press
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Актриса и модель Пэрис Хилтон заявила, что лишилась дома в Лос-Анджелесе из-за лесного пожара. Об этом она рассказала Instagram*.

Артистка призналась, что узнала об этом благодаря телевизионным новостям. Она увидела на экране, как сгорает ее дом.

«Мое сердце разбито. Сидеть со своей семьей, смотреть новости и видеть, как дом вашей мечты сгорает дотла в прямом эфире по телевидению - это то, чего никто и никогда не должен испытать», - рассказала звезда.

Также свои дома потеряли актеры Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Адам Броуди, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс, телеведущая Хайди Монтэг, звезда американского реалити-шоу Спенсер Прэтт и некоторые другие знаменитости.

Ранее пожарная служба Лос-Анджелеса приказала эвакуироваться жителям ряда районов, которые находятся недалеко от Голливуда. Более 100 тысячам местных пришлось покинуть свои дома.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Модели Пожары Лесные пожары Голливуд Актеры Пэрис Хилтон

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