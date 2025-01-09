Китай выделил 6,8 млн долларов на помощь Тибету после землетрясения

Деньги, собранные в виде партийных взносов, будут направлены на помощь в ликвидации последствий землетрясения и другие важные работы в пострадавшем районе.

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8, которое привело к значительным разрушениям. По данным Центрального телевидения Китая , более 61 тысячи человек пострадали, еще 126 - погибли.

Ранее стало известно, что жители Тибета продолжают ощущать последствия мощного землетрясения. Всего местные власти зафиксировали 646 повторных толчков. По словам главы регионального управления по чрезвычайным ситуациям Хун Ли, самым сильным из них был толчок магнитудой 4,4, который произошел примерно в 18 километрах от эпицентра землетрясения.