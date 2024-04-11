Китай ввел санкции против двух американских компаний
Власти Китая в ответ на продажу Тайваню оружия ввели санкции против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на китайский МИД.
В ведомстве пояснили, что в Китае заморозят имущество компаний, а также не будут выдавать визы их руководству. Решение о контрмерах вступило в силу 11 апреля.
Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно предупреждал США о необходимости соблюдения «принципа одного Китая». Американские власти не должны поддерживать отношения с Тайванем в обход Пекине. По его словам, это красная черта, которую США не должны пересекать. Однако представители США, в том числе сенаторы, неоднократно приезжали в Тайбэй.