11 апреля 2024, 16:18

Китай ввел санкции против двух американских компаний

РИА «Новости»
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Власти Китая в ответ на продажу Тайваню оружия ввели санкции против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на китайский МИД.

В ведомстве пояснили, что в Китае заморозят имущество компаний, а также не будут выдавать визы их руководству. Решение о контрмерах вступило в силу 11 апреля.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно предупреждал США о необходимости соблюдения «принципа одного Китая». Американские власти не должны поддерживать отношения с Тайванем в обход Пекине. По его словам, это красная черта, которую США не должны пересекать. Однако представители США, в том числе сенаторы, неоднократно приезжали в Тайбэй.

США Оружие Китай Тайвань
11 апреля 2024, 14:49
Президент Финляндии призвал отказаться от воинственных слов в адрес России
Global Look Press
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Президент Финляндии Александер Стубб призвал страны ЕС отказаться от воинственных заявлений в отношении России и сосредоточиться на укреплении оборонного потенциала. Его слова привело издание Financial Times.

Стубб подчеркнул, что нужно сосредоточиться на помощи Украине и подготовить свои вооруженные силы к возможному конфликту.

Финский лидер заявил, что его беспокоят разговоры о планах России «протестировать» пятый пункт о коллективной обороне НАТО.

«Я думаю, нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это крайне маловероятно», - сказал Стубб.

Финляндия стала членом НАТО весной 2023 года. Российская сторона предупредила соседей, что ответит на это укреплением границ и развернет дополнительное вооружение.

В марте президент Владимир Путин заявил, что Россия разместит у финской границы войска и средства поражения. Вступление Финляндии в НАТО он назвал глупым шагом.

Финляндия Международные отношения Россия НАТО
11 апреля 2024, 14:06
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии
РИА «Новости»
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Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД из-за необоснованной высылки двух российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

«Этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения», - подчеркнули в МИД.

Альмохоферу вручили ноту, в которой уведомили об ответных мерах со стороны России. Москва объявили персоной нон грата одного сотрудника австрийского посольство в РФ. Ему следует покинуть страну до 18 апреля.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на этом ответные меры не исчерпываются.

В марте власти Австрии решили выслать двух российских дипломатов , работавших в посольстве в Вене. В МИД Россииуказывали, что это безосновательное решение.

Австрия Международные отношения МИД РФ Москва
11 апреля 2024, 13:12
Россиян предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока
Unsplash
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Гражданам России необходимо воздержаться от поездок в ряд государств Ближнего Востока, особенно в Израиль и Ливан. Об этом РИА «Новости» сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в этом регионе сохраняется напряженная обстановка. Нестабильной является ситуации в зоне «голубой линии» между Ливаном и Израилем, а также в районе палестино-израильского конфликта.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в этот регион, за исключением ситуаций крайней необходимости», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что на территории Иордании ситуация в сфере безопасности остается стабильной.

«Следите за практическими рекомендациями и информационными сообщениями на сайтах консульского департамента, российских заграничных учреждений упомянутых стран и информационных лентах МИД России», - посоветовала она.

Ранее лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей после обстрелов со стороны Израиля.

Израиль Мария Захарова Ближний Восток
11 апреля 2024, 08:58
Власти Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией
РИА «Новости»
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Президент Молдавии Майя Санду отказом от сотрудничества с Россией лишь нагнетает обстановку, пока ее команда находится у власти. Жители республики продолжат страдать. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

«Все жители Молдавии могут сказать, что Санду без аргументов нагнетает обстановку. Во всех бедах они почему-то винят Россию, хотя никто не видит этого. Понятно, что жители республики буду страдать, пока она находится у власти», - отметил он.

Константинов уточнил, что обычные жители Молдавии понесли очень большие финансовые потери после отказа властей сотрудничать с Россией.

«Наверное, вы даже не в курсе, что у жителей Молдавии такие цены на газ, которых нет нигде в мировом масштабе. Почему-то они не объявляют, за какую цену заключают контракты на газ», - добавил председатель собрания автономии.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что Молдавия начала против автономии экономическую войну , из-за которой регион несет убытки.

Молдавия Гагаузия

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