Китай впервые с 2022 года урезал поставки в Россию

«Экспорт Китая в Россию резко упал в марте, что стало первым снижением в годовом исчислении с середины 2022 года, на фоне растущих угроз США расправиться с Пекином», - написали авторы материала.

Президент Владимир Путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином, когда он посетит Китай, предположил в беседе с изданием источник, знакомый с ситуацией. Россия рассматривает замедление темпов роста как временное.

Но Запад не станет полностью останавливать все расчеты с Россией, потому что ему это попросту невыгодно. Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что рынок заинтересован в российских нефти, газе и других товарах.