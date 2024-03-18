Китай в марте импортирует рекордное количество российской нефти
КНР планирует в марте импортировать рекордные объемы нефти из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«В этом месяце азиатская страна готовится получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день», - уточнили авторы статьи.
Этому способствует увеличение втрое поставок нефти марки Sokol, от которых отказалась Индия из-за опасений по поводу санкций США, сообщило агентство. Неизвестно, останется ли топливо на таможенном хранении или отправится к реальным покупателям.
В декабре 2023 года Турция импортировала по морю рекордный объем российской нефти. Из России в Турцию поставляли по 444 тысячи баррелей нефти в сутки. На Турцию в декабре пришлось 13% морского экспорта нефтяного сырья из РФ.